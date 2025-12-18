Это наглядная демонстрация силы трансатлантического партнерства: Спрудс принятом США законе

Конгресс США одобрил новый закон об обороне, который закрепляет Балтийскую инициативу безопасности силой закона и предусматривает финансирование развития военного потенциала стран Балтии в бюджете США на следующий год.

Ожидается, что в ближайшие дни президент США Дональд Трамп провозгласит закон об обороне.

В настоящее время законопроект рекомендует оказать финансовую поддержку безопасности стран Балтии в размере 175 миллионов долларов США (149 175 250 евро), однако точный объем финансирования будет определен в законопроекте об ассигнованиях.

В то же время в новом законе об обороне четко обозначена приоритетная задача Конгресса - сохранить особые отношения США с Европой и обеспечить сохранение американского военного присутствия в Европе. Закон признает угрозу безопасности, исходящую от России, и подчеркивает необходимость продолжать инвестировать вместе с союзниками в целенаправленную коллективную оборону, сказал Спрудс.

Также предусмотрена финансовая поддержка Украины в размере 400 млн долларов США.