Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Это наглядная демонстрация силы трансатлантического партнерства: Спрудс принятом США законе

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 14:25

Новости Латвии 0 комментариев

Принятый Конгрессом США закон об обороне является ярким свидетельством силы трансатлантического партнерства и непоколебимой приверженности США укреплению безопасности стран Европы и Балтии, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Конгресс США одобрил новый закон об обороне, который закрепляет Балтийскую инициативу безопасности силой закона и предусматривает финансирование развития военного потенциала стран Балтии в бюджете США на следующий год.

Ожидается, что в ближайшие дни президент США Дональд Трамп провозгласит закон об обороне.

В настоящее время законопроект рекомендует оказать финансовую поддержку безопасности стран Балтии в размере 175 миллионов долларов США (149 175 250 евро), однако точный объем финансирования будет определен в законопроекте об ассигнованиях.

В то же время в новом законе об обороне четко обозначена приоритетная задача Конгресса - сохранить особые отношения США с Европой и обеспечить сохранение американского военного присутствия в Европе. Закон признает угрозу безопасности, исходящую от России, и подчеркивает необходимость продолжать инвестировать вместе с союзниками в целенаправленную коллективную оборону, сказал Спрудс.

Также предусмотрена финансовая поддержка Украины в размере 400 млн долларов США.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк
Важно

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс
Важно

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс (1)

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа
Важно

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

Важно 21:44

Важно 0 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Читать
Загрузка

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

Важно 21:18

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Читать

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

Важно 21:01

Важно 0 комментариев

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Читать

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Читать

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 0 комментариев

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Читать

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 0 комментариев

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Читать

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Читать