Потери операторов дронов у ВСУ уже превышают потери пехоты на передовой: The Economist

The Economist пишет, что армия Украины испытывает проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением, в то время как Россия располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев. Источник издания в Генштабе Украины сообщил, что в первой половине 2025 года российская армия увеличивалась в среднем на 8000–9000 солдат в месяц, несмотря на большие потери.

Примером городов, где России удалось захватить значительную часть территорий, по версии The Economist, являются Покровск и расположенный рядом Мирноград, а также Северск в Донецкой области. Последний издание называет украинским форпостом, который блокировал продвижение России к Славянску и Краматорску.

«Если линия обороны сейчас прорвется, это будет не просто локальная неудача, это только первая костяшка домино. Это вызовет цепь паники», — считает анонимный украинский офицер. По его мнению, ВСУ могли бы удержать ключевые позиции в городе, если бы задействовали резервы.

Контрнаступление украинских войск вокруг Купянска (стратегически важный узел на северо-востоке) выглядит обнадёживающим и позволяет Украине «закрепиться за рукоятки» на линии фронта. Тем не менее это — редкое локальное достижение в контексте более широкого давления со стороны России.

В украинской разведке считают, что наступление России может продолжаться еще несколько месяцев, но что Россия потеряет доминирующее положение на поле боя примерно к февралю следующего года.