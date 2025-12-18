Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Доступность

Потери операторов дронов у ВСУ уже превышают потери пехоты на передовой: The Economist

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 12:06

Важно 0 комментариев

Потери ВСУ среди операторов беспилотников и других людей в тылу теперь выше, чем среди пехоты на передовой. The Economist называет это «поразительным изменением» с начала войны. Новые российские подразделения, например, группировка «Рубикон», наносят удары по украинской логистике в глубине тыла фронта. Это позволяет России выслеживать и уничтожать украинских операторов дронов.

The Economist пишет, что армия Украины испытывает проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением, в то время как Россия располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев. Источник издания в Генштабе Украины сообщил, что в первой половине 2025 года российская армия увеличивалась в среднем на 8000–9000 солдат в месяц, несмотря на большие потери.

Примером городов, где России удалось захватить значительную часть территорий, по версии The Economist, являются Покровск и расположенный рядом Мирноград, а также Северск в Донецкой области. Последний издание называет украинским форпостом, который блокировал продвижение России к Славянску и Краматорску.

«Если линия обороны сейчас прорвется, это будет не просто локальная неудача, это только первая костяшка домино. Это вызовет цепь паники», — считает анонимный украинский офицер. По его мнению, ВСУ могли бы удержать ключевые позиции в городе, если бы задействовали резервы.

Контрнаступление украинских войск вокруг Купянска (стратегически важный узел на северо-востоке) выглядит обнадёживающим и позволяет Украине «закрепиться за рукоятки» на линии фронта. Тем не менее это — редкое локальное достижение в контексте более широкого давления со стороны России.

В украинской разведке считают, что наступление России может продолжаться еще несколько месяцев, но что Россия потеряет доминирующее положение на поле боя примерно к февралю следующего года.

 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе
Важно

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Важно

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Важно

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
Загрузка

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Читать

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Новости Латвии 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать