В Риге запретили использовать пиротехнику в ночное время: когда можно?

За запрет фейерверков проголосовали коалиционные партии "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список", против были "За солидарность" и "Суверенная власть"/объединение "Младолатыши".

В период с 1 июня по 31 августа использование пиротехники будет запрещено с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая - с 22:00 до 7:00.

Запрет на использование пиротехники не будет распространяться на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также на Новый год с 24:00 до 1:00.

Как подчеркнул вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение), в Риге наконец достигнута политическая поддержка запрета запускать в новогоднюю ночь фейерверки по московскому времени. "Это каждый год широко происходит в микрорайонах Риги. По этому вопросу Риге необходимо четко обозначить свою позицию и солидарность с Украиной", - заявил Ратниекс.

Как сообщили в Рижской думе, обязательные правила о запрете пиротехники в ночное время не нужно согласовывать с Министерством умного управления и регионального развития, поэтому они будут опубликованы в официальном издании сразу после утверждения и вступят в силу в конце этого года.

До 2024 года в столице действовали правила общественного порядка, которые предусматривали запрет на использование пиротехнических изделий без согласования с исполнительным директором Риги с 23:00 до 7:00, за исключением праздничных дней.

