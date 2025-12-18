Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эстония и Литва отказались от монет 1 и 2 цента: что в Латвии?

© LETA 18 декабря, 2025 12:59

Монеты достоинством один и два евроцента, которые Эстония начала изымать из обращения в этом году, будут отправлены в Латвию в соответствии с взаимовыгодным соглашением, сообщил Эстонский центральный банк.

Банк Латвии будет обменивать изъятые из обращения мелкие монеты на их номинальную стоимость. Это соглашение выгодно обеим сторонам, поскольку переработка монет обходится гораздо дороже, а Латвии выгоднее получать монеты из Эстонии и обменивать их на номинальную стоимость, чем заказывать новые.

В течение года Эстония изъяла из обращения мелкие монеты на сумму около десяти миллионов евро, и первые партии уже отправлены в Латвию.

Эстония с начала года отказалась от выпуска новых одно- и двухцентовых монет в связи с введением новых правил округления при наличных платежах. Аналогично Эстонии, Бельгия, Италия, Ирландия, Нидерланды, Словакия и Финляндия не выдают сдачу одно- и двухцентовыми монетами. Литва также ввела правило округления с мая.

Эстонские розничные торговцы также довольны изменениями, поскольку они упростили выдачу балансов и сократили количество ошибок кассиров.

Хотя вопрос о полном отказе от одно- и двухцентовых монет обсуждается в Европе уже несколько лет, этому противостоят Греция, Австрия и Португалия, где расположены крупные монетные дворы, обеспечивающие им значительный доход.

Банк Эстонии указал, что, хотя пятицентовая монета все еще находится в обращении, ее вскоре могут вывести из обращения, поскольку инфляция фактически уничтожит покупательную способность такой маленькой монеты.

Кроме того, обсуждается возможность замены пятиевровых банкнот монетами, поскольку банкноты этого номинала изнашиваются в течение года.

С 1 января в Эстонии вступило в силу правило, согласно которому продавцы обязаны округлять сумму покупки до ближайших пяти центов при оплате наличными.

Монеты номиналом один и два цента по-прежнему принимаются к оплате, но для сдачи они не используются. При оплате монетами продавец не обязан принимать более 50 монет за одну покупку.

