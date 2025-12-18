Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Доступность

Райвис Дзинтарс: правящая коалиция не мертва — она в коме

© LETA 18 декабря, 2025 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

Правящая коалиция не мертва, но, несомненно, находится в коме, заявил Райвис Дзинтарс, председатель парламентской фракции оппозиционного Национального объединения (НО), в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

Отвечая на вопрос об оценке прошедшего года в латвийской политике, Дзинтарс заявил, что с точки зрения избирателей ничего существенного не было достигнуто и не было существенного прогресса, поскольку вся энергия коалиции была потрачена на взаимную борьбу за выживание.

Коалиция может «протянуть жизнь» до следующих выборов, но это не те условия, в которых может произойти «целенаправленная, стратегическая ориентация государства на важнейшие приоритеты», отметил политик.

На вопрос о том, будет ли лучше, если коалиция «проснется от комы» или «уйдет в отставку до следующих выборов в Сейм», Дзинтарс не дал четкого ответа, но отметил, что это во многом зависит от правящей силы — «Нового единства» (НЕ).

Оппозиционный политик имеет основания утверждать, что внутри партии «Единство» обсуждается возможность самостоятельной смены модели правления и что нынешний премьер-министр Эвика Силиня (партия «НЕ») не является наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра на следующих выборах в Сейм. Однако он подчеркнул, что это всего лишь предположения. 

На вопрос о том, готово ли Национальное объединение работать в коалиции, построенной на основе его предположений, под руководством Нового Единства, политик ответил отрицательно, подчеркнув, что такая ситуация еще не сложилась. По его мнению, в этом случае бразды правления должны перейти в руки Национального объединения, но в то же время следует помнить, что до следующих выборов в Сейм осталось очень мало времени, и, возможно, занятие руководящих должностей сейчас, но неспособность в полной мере реализовать свою политику, может оказаться невыгодной в долгосрочной перспективе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Важно

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Важно

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР
Важно

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
Загрузка

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Читать

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Новости Латвии 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать