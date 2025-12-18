Райвис Дзинтарс: правящая коалиция не мертва — она в коме

Отвечая на вопрос об оценке прошедшего года в латвийской политике, Дзинтарс заявил, что с точки зрения избирателей ничего существенного не было достигнуто и не было существенного прогресса, поскольку вся энергия коалиции была потрачена на взаимную борьбу за выживание.

Коалиция может «протянуть жизнь» до следующих выборов, но это не те условия, в которых может произойти «целенаправленная, стратегическая ориентация государства на важнейшие приоритеты», отметил политик.

На вопрос о том, будет ли лучше, если коалиция «проснется от комы» или «уйдет в отставку до следующих выборов в Сейм», Дзинтарс не дал четкого ответа, но отметил, что это во многом зависит от правящей силы — «Нового единства» (НЕ).

Оппозиционный политик имеет основания утверждать, что внутри партии «Единство» обсуждается возможность самостоятельной смены модели правления и что нынешний премьер-министр Эвика Силиня (партия «НЕ») не является наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра на следующих выборах в Сейм. Однако он подчеркнул, что это всего лишь предположения.

На вопрос о том, готово ли Национальное объединение работать в коалиции, построенной на основе его предположений, под руководством Нового Единства, политик ответил отрицательно, подчеркнув, что такая ситуация еще не сложилась. По его мнению, в этом случае бразды правления должны перейти в руки Национального объединения, но в то же время следует помнить, что до следующих выборов в Сейм осталось очень мало времени, и, возможно, занятие руководящих должностей сейчас, но неспособность в полной мере реализовать свою политику, может оказаться невыгодной в долгосрочной перспективе.