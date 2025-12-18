Почему по делу о полетах Кариньша обвинили только Цитсковскиса: расследование

"Прокуратура говорит, что я должен был это контролировать и несу ответственность за то, что Кариньш и его бюро приняли неправильное решение, хотя меня там вообще не было", - говорит Цитсковскис.

По его мнению, такой прецедент подрывает основы ответственности.

"Это означает, что ни один политик, ни один министр ни за что не отвечает", - отмечает он. Однако прокурор по делу Давид Гуревич подчеркивает, что обвинение выдвинуто не за решения о заказе специальных чартерных рейсов для командировок премьера, а за недостаточный контроль.

"Кто еще, если не директор Госканцелярии как руководитель учреждения был обязан знать и следить за тем, расходуются ли бюджетные средства законно и целесообразно?", - заявил прокурор.

Дело передано в Рижский городской суд, первое заседание запланировано на апрель. Цитсковскис заявляет, что не будет молчать: "Будут факты, которые выйдут в суде на свет. Материалы собраны, и морально-этические ценности [Кариньша] проявятся не только по вопросу чартерных рейсов".

В течение трех лет Кариньш 53 раза отправлялся в зарубежные командировки, и в 32 случаях для этого использовались спецрейсы - отдельные самолеты для делегаций в составе 4-8 человек, которые обходились примерно в 5-8 раз дороже, чем бизнес-класс на регулярных коммерческих рейсах.

Государственный контроль по результатам ревизии указал, что в восьми случаях решение использовать спецрейсы было незаконным и причинило госбюджету ущерб как минимум в размере 221 566 евро, а еще как минимум 323 688 евро из средств ЕС были израсходованы неэкономично на полеты премьера на заседания Европейского совета.

По факту возможной крупной растраты государственных средств Генеральная прокуратура начала уголовный процесс.

После длившегося полтора года расследования прокуратура пришла к выводу, что на четыре командировки в 2022 году Госканцелярия незаконно израсходовала 89 382,90 евро.

"Оценивая с точки зрения уголовного права, мы можем без сомнений сказать, что незаконно средства были использованы для четырех командировок", - сказал прокурор, поясняя, почему сумма значительно меньше, чем выявленная Госконтролем.

Прокурор признает, что в цепочке принятия решений действительно участвовало много людей, однако к уголовной ответственности привлечен только Цитсковскис, потому что именно он как руководитель учреждения отвечал за целесообразное расходование бюджетных средств.

