-Сегодня EUROSTAT официально подтвердил факт – Латвия наконец-то оказалась на ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ в Европейском Союзе.

Все, кто в последние годы занимал руководящие посты во всех министерствах, во всех основных административных организациях и в руководстве общественных СМИ, должны были бы получить пожизненный запрет на работу по своей профессии.

Конечно, если бы общество наконец-то почувствовало стыд за то, куда они завели свою страну. Но общество отказывается брать на себя ответственность.

«Без партий» был хорошим тестом. Многие якобы поддержали его, но никто не готов сделать это публично.

В сети разгорелась дискуссия. Многие комментаторы критически оценили пессимизм режиссера...

-Поздравляю, мы открыли новый универсальный инструмент для измерения качества жизни в стране: один график Евростата = моральный приговор всей стране. Очень удобно. Больше не нужно смотреть на зарплаты, производительность, долги, рост или образование — достаточно колонки потребления.

Небольшая деталь: этот показатель измеряет, сколько мы потребляем, а не насколько хорошо управляется страна. Если бы потребление было главным критерием цивилизации, то каталог IKEA был бы конституцией, а самым ответственным политиком — тем, кто заставляет покупать больше всего.

Латвия не «упала» по этому показателю — она была там в течение многих лет. Сенсация заключается только в тоне, а не в факте. В то же время по многим другим показателям мы не последние и не развалились, но их графики, очевидно, выглядят слишком скучными для гнева.

Гнев понятен. Но если мы сводим каждую сложную проблему к кампании позора, то получаем не решения, а эмоциональный театр. И вот здесь ирония, ведь театр — это ваша сфера.

Если мы хотим разговора, то о зарплатах, производительности и том, чтобы люди оставались в Латвии. Если мы хотим спектакля — этот график идеально подходит для этого.

-Ну, наверху обычно собираются те, кто хочет отхватить кусок от денег налогоплательщиков. И если такая компания собирается в парламенте, то неудивительно, что появляются самые абсурдные и идиотские законы и постановления. Главное — сохранять хладнокровие и изображать умного, интеллигентного человека. Самый важный навык, необходимый депутатам и министрам, — это умение плести интриги. Знания здесь ни при чем. Короче говоря, это великолепный театр лицемеров со всевозможными импровизациями. Альви! Тебе, как человеку, связанному с театром, это дает отличную возможность проявить себя. Мы, любители, можем только помогать.

-Почему все общество? Есть часть, которая хочет взять на себя ответственность и готова к переменам!!! Ну, конечно, не прогрессисты-единомышленники.

-Этот показатель также является показателем благосостояния, который показывает, сколько человек может потратить из полученной заработной платы, в том числе на образование, путешествия, культуру и т. д. На том же сайте Евростата есть индекс цен, и по нему Латвия находится примерно в середине европейского рейтинга, а это означает, что мы покупаем относительно дорого при относительно низких зарплатах. Упомянутые вами рост и производительность являются пустыми понятиями для статистики.

-Я не раз задавал оппозиции вопрос, почему вы так слабы, что не можете свергнуть правительство Силини и Ко. Чтобы оно не совершало очередные чудеса по разрушению государства.

Ответ был следующим.

Это можно сделать двумя способами — демократически и через революцию!

Демократически нельзя, потому что монолит с 52%.

Для революции мы слишком ленивы и слишком тяжелые.

На мой взгляд, третий вариант не используется. А именно — общаться на латышском языке!

...В итоге Херманис ответил комментаторам:

-Послесловие. Вчера Eurostat подтвердил, что Латвия теперь официально занимает последнее место в Европейском Союзе. Не сомневаюсь, что народ снова соберется на Домской площади, чтобы выразить свое осуждение и отношение к правящей власти. Или, может быть, я слишком наивен?

Чтобы реализовать нашу идею об изменении порядка выборов, в результате чего мы наконец получили бы разумных руководителей и Латвия избавилась бы от унизительного позора последних мест в Европе, мне была нужна поддержка общества. К сожалению, я её не получил.

Многие высказывали свою поддержку в частном порядке, но практически никто не был готов сделать это публично. Это и решило все. Вместо этого я получил почти исключительно осуждение, насмешки и издевательства как в СМИ, так и в социальных сетях.

Я не чувствительный, у меня толстая кожа, закаленная 20 годами работы в зарубежных театрах и оперных театрах, где действительно полно акул по сравнению с латвийским политическим прудом. Но я не хочу быть назойливым. Если у козы нет молока, то нет.

Как я уже сказал, я был готов взять на себя роль знаменосца при условии, что потом найдутся другие, которые переймут эту роль, и со временем нас станет много. Потому что здесь важна была только сама идея — изменение правил игры, которое пробудило бы общество. Не знаменосец, а само знамя. Мне самому никакие должности не были нужны, я хочу продолжать строить свою маленькую идеальную Латвию в своем театре. Я «поднимаю волну», надеясь, что ею воспользуются те, кто хочет перемен. Но это оказалось напрасным.