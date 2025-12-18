Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Euronews 18 декабря, 2025 14:07

Мир

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Великобритания выдала разрешение на перевод 2,8 млрд евро, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, выступая в Палате общин.

По его словам, если бизнесмен не подчинится решению, ему грозит судебный иск.

"Время идет: Роман Абрамович должен выполнить обязательство, которое он взял на себя при продаже футбольного клуба "Челси", и перевести 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд евро) на гуманитарные цели в Украине. Правительство готово добиваться этого через суд, чтобы каждый пенни дошел до тех, чьи жизни были сломаны незаконной войной Путина", — сказал Кир Стармер.

Согласно решению, вырученные средства должны быть направлены в Украину, но в будущем их можно будет потратить на более широкие нужды жертв конфликтов по всему миру. При этом деньги не могут использоваться, чтобы принести доход Роману Абрамовичу или другим лицам, находящимся под санкциями.

С тех пор средства были заморожены, а с Абрамовичем вели переговоры о том, должны ли они расходоваться исключительно в Украине или также за ее пределами.

"Недопустимо, чтобы более 2,5 млрд фунтов стерлингов, причитающихся украинскому народу, оставались замороженными на банковском счете в Великобритании", — говорится в заявлении канцлера казначейства Рейчел Ривз.

Правительство Великобритании пообещало создать фонд для распределения средств, который возглавит Майк Пенроуз, бывший глава ЮНИСЕФ Великобритании.

