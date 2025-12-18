Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Доступность

Финляндия как Неверленд: Facebook заполонили слишком красивые фейки о «стране мечты»

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 12:30

Всюду жизнь 0 комментариев

В Facebook массово распространяются чрезмерно позитивные фейки о Финляндии, и выглядят они так, будто страну превратили в сказку. Школы с крышами из настоящего мха, спальные капсулы на вокзалах, подогреваемые места для собак у магазинов — всё это активно лайкают и репостят миллионы пользователей.

Проблема в том, что ничего из этого не существует.

Финская телерадиокомпания Yle обнаружила сеть иностранных групп из социальной сети Фейсбук, которые публикуют выдуманные «научные факты» о Финляндии. Контент сопровождается яркими картинками, созданными с помощью ИИ, но никаких пометок об использовании искусственного интеллекта нет. У таких страниц — миллионы подписчиков.

Например, один из вирусных постов утверждал, что на железнодорожных и автобусных станциях Финляндии якобы установлены шумоизолированные спальные капсулы с подогревом и «светом утреннего солнца». Пост собрал более 17 тысяч лайков. На деле подобные капсулы есть лишь в аэропорту Хельсинки — и только по предварительному бронированию.

Yle выяснила, что значительная часть таких страниц модерируется из Индии и Пакистана. Они образуют сеть, активно кросспостят друг друга и зарабатывают на просмотрах. Meta, материнская компания Facebook, платит создателям контента, включая изображения, созданные с помощью ИИ. В 2024 году выплаты по программе монетизации превысили 2 миллиарда долларов.

При этом Meta ранее обещала помечать ИИ-контент специальными тегами, но сотни фейковых изображений, изученных Yle, таких отметок не имеют. Запросы журналистов в Meta остались без ответа.

Исследователи отмечают, что визуально такие посты сделаны намеренно «вау-эффектными»: холодные синие оттенки, футуризм, ощущение технологического рая. Для аудитории за пределами Европы Финляндия выглядит экзотической и почти мифической страной, где «всё идеально».

— Если человек в Индии читает такие истории о Финляндии, он с таким же успехом может читать статьи о Неверленде, — отмечают исследователи.

Финские эксперты опасаются, что подобные фейки вредят имиджу страны. Ранее журналисты Yle уже рассказывали, как чрезмерно позитивный образ Финляндии используют посредники, заманивая иностранцев обещаниями «идеальной жизни и учёбы» в стране.

Слишком много позитива оказалось не комплиментом, а тревожным сигналом: когда реальную страну превращают в сказку, последствия могут быть вполне реальными.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Важно

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР
Важно

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Важно

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
Загрузка

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Читать

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Новости Латвии 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать