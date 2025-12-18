Финляндия как Неверленд: Facebook заполонили слишком красивые фейки о «стране мечты»

Проблема в том, что ничего из этого не существует.

Финская телерадиокомпания Yle обнаружила сеть иностранных групп из социальной сети Фейсбук, которые публикуют выдуманные «научные факты» о Финляндии. Контент сопровождается яркими картинками, созданными с помощью ИИ, но никаких пометок об использовании искусственного интеллекта нет. У таких страниц — миллионы подписчиков.

Например, один из вирусных постов утверждал, что на железнодорожных и автобусных станциях Финляндии якобы установлены шумоизолированные спальные капсулы с подогревом и «светом утреннего солнца». Пост собрал более 17 тысяч лайков. На деле подобные капсулы есть лишь в аэропорту Хельсинки — и только по предварительному бронированию.

Yle выяснила, что значительная часть таких страниц модерируется из Индии и Пакистана. Они образуют сеть, активно кросспостят друг друга и зарабатывают на просмотрах. Meta, материнская компания Facebook, платит создателям контента, включая изображения, созданные с помощью ИИ. В 2024 году выплаты по программе монетизации превысили 2 миллиарда долларов.

При этом Meta ранее обещала помечать ИИ-контент специальными тегами, но сотни фейковых изображений, изученных Yle, таких отметок не имеют. Запросы журналистов в Meta остались без ответа.

Исследователи отмечают, что визуально такие посты сделаны намеренно «вау-эффектными»: холодные синие оттенки, футуризм, ощущение технологического рая. Для аудитории за пределами Европы Финляндия выглядит экзотической и почти мифической страной, где «всё идеально».

— Если человек в Индии читает такие истории о Финляндии, он с таким же успехом может читать статьи о Неверленде, — отмечают исследователи.

Финские эксперты опасаются, что подобные фейки вредят имиджу страны. Ранее журналисты Yle уже рассказывали, как чрезмерно позитивный образ Финляндии используют посредники, заманивая иностранцев обещаниями «идеальной жизни и учёбы» в стране.

Слишком много позитива оказалось не комплиментом, а тревожным сигналом: когда реальную страну превращают в сказку, последствия могут быть вполне реальными.