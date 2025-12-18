Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Проект, выбранный международным жюри ещё год назад, столкнулся с сопротивлением депутатов: профильные комитеты отказались согласовать сделку, окончательное решение должна принять дума 18 декабря. Депутаты заявили, что выбранное место не подходит из-за окружающей застройки в югендстиле, а образ единорога не связан с историей города.

В комитетах поддержки проекту не хватило.

Министерство культуры резко раскритиковало позицию самоуправления, подчеркнув, что на объект планируется выделить 60 000 евро из госбюджета и что отказ депутатов является вмешательством в художественную концепцию, одобренную международным жюри и строительным управлением.