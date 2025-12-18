«Меня беспокоит, что у 30 процентов латвийцев есть лишь месячная финансовая подушка безопасности», — говорит Ензис, подчеркивая, что это «ужасно малая» сумма.

Он объясняет, что это означает, что каждый третий человек не готов к кризисным ситуациям, таким как потеря работы или серьезные проблемы со здоровьем.

Ензис отмечает, что лишь очень небольшая часть общества может позволить себе хранить сбережения в банке. Для большинства населения инфляция, пандемия и агрессия России в Украине значительно ухудшили качество жизни.

Он также обеспокоен тем, что люди откладывают крупные покупки и предпочитают экономить даже на бытовой технике. «Люди даже не планируют покупать холодильник, потому что решили копить», — признает он.

Ензис подчеркивает, что такое поведение неблагоприятно для экономики. Если население массово перейдет в режим сбережений, это может означать, что государству придется брать еще больше кредитов в будущем.