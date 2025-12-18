Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Миллионер из Кремниевой долины превратил своё тело в лабораторию и утверждает, что стал моложе

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 15:49

47-летний предприниматель из Кремниевой долины Брайан Джонсон, основатель Braintree, превратил собственное тело в живой эксперимент по борьбе со старением — и уверяет, что результаты уже есть. По его словам, за несколько лет он омолодил свой биологический возраст на 5,1 года и более чем вдвое замедлил темпы старения.

Джонсон живёт по жёсткому режиму, который он сам называет Blueprint. Это строгая диета, ежедневные тренировки, десятки пищевых добавок и экспериментальные процедуры — от гормональной терапии до переливания плазмы. Он ест меньше 2 000 калорий в день, не прикасается к еде после полудня и постоянно отслеживает более 60 биомаркеров, связанных со старением и риском смерти.

Среди показателей, которыми он гордится: пульс в покое 44 удара в минуту, уровень тестостерона и воспаления — как у подростка, а также три часа ночных эрекций — параметр, который Джонсон использует как индикатор здоровья сердечно-сосудистой системы.

По его логике, старение — не судьба и не загадка, а инженерная задача. Если всё измерить, оптимизировать и устранить слабые места, процесс можно замедлить. Джонсон выложил в открытый доступ год медицинских данных и называет свой проект «open source для человеческого тела».

Часть специалистов относится к эксперименту скептически, но другие считают его редким примером максимальной прозрачности в исследованиях долголетия. Сам Джонсон утверждает, что не стремится к бессмертию — он хочет доказать, что старение можно рассматривать как решаемую проблему, если радикально пересмотреть привычный образ жизни.

Эксперимент продолжается — и за ним уже наблюдает весь технологический мир.

 

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс
«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс (1)

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания
Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа
Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

