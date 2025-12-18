Миллионер из Кремниевой долины превратил своё тело в лабораторию и утверждает, что стал моложе

Джонсон живёт по жёсткому режиму, который он сам называет Blueprint. Это строгая диета, ежедневные тренировки, десятки пищевых добавок и экспериментальные процедуры — от гормональной терапии до переливания плазмы. Он ест меньше 2 000 калорий в день, не прикасается к еде после полудня и постоянно отслеживает более 60 биомаркеров, связанных со старением и риском смерти.

Среди показателей, которыми он гордится: пульс в покое 44 удара в минуту, уровень тестостерона и воспаления — как у подростка, а также три часа ночных эрекций — параметр, который Джонсон использует как индикатор здоровья сердечно-сосудистой системы.

По его логике, старение — не судьба и не загадка, а инженерная задача. Если всё измерить, оптимизировать и устранить слабые места, процесс можно замедлить. Джонсон выложил в открытый доступ год медицинских данных и называет свой проект «open source для человеческого тела».

Часть специалистов относится к эксперименту скептически, но другие считают его редким примером максимальной прозрачности в исследованиях долголетия. Сам Джонсон утверждает, что не стремится к бессмертию — он хочет доказать, что старение можно рассматривать как решаемую проблему, если радикально пересмотреть привычный образ жизни.

Эксперимент продолжается — и за ним уже наблюдает весь технологический мир.