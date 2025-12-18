Коалиция разваливается? Сейм не смог провести заседание и ушел отдыхать

Коалиция "застряла" на поправках к закону об образовании, которые обязывают школы проводить обучение преимущественно очно и вводят значительные ограничения на дистанционное обучение, особенно в первых шести классах.

Коалиция смогла набрать всего 46 голосов, когда дело дошло до голосования по этой поправке в окончательном чтении. Игорь Раев, который обычно голосует с коалицией, и Андрей Целяпитерс, когда-то избранный по списку "Нового Единства", проголосовали против, а большинство оппозиционных депутатов не голосовали, поэтому кворума не было.

Заседание было прервано на час, но и на третьем голосовании коалиции удалось получить только 46 голосов "за", Раев и Целяпитерс снова проголосовали против, Скайдрите Абрама, избранная по списку "Прогрессивных", воздержалась, а остальные не приняли участия в голосовании, поэтому заседание Сейма по-прежнему не имело кворума и было закрыто.

Правящая коалиция уже давно находится в неустойчивом состоянии, и нет уверенности в том, что она сможет продолжать работать вместе. После принятия государственного бюджета на следующий год разговоры о скором прекращении работы правительства Эвики Силини ("Новое Единство") утихли. Премьер-министр настаивает на том, что бюджет показал, что у коалиции 52 голоса, но разногласия по различным вопросам по-прежнему очевидны.