Коалиция разваливается? Сейм не смог провести заседание и ушел отдыхать

18 декабря, 2025 17:29

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Правящая коалиция, не сумев обеспечить кворум на заседании Сейма и тем самым не рассмотрев все законопроекты последнем очередном заседании Сейма в этом году, в четверг закрыла осеннюю сессию досрочно и ушла на рождественские каникулы.

Коалиция "застряла" на поправках к закону об образовании, которые обязывают школы проводить обучение преимущественно очно и вводят значительные ограничения на дистанционное обучение, особенно в первых шести классах.

Коалиция смогла набрать всего 46 голосов, когда дело дошло до голосования по этой поправке в окончательном чтении. Игорь Раев, который обычно голосует с коалицией, и Андрей Целяпитерс, когда-то избранный по списку "Нового Единства", проголосовали против, а большинство оппозиционных депутатов не голосовали, поэтому кворума не было.

Заседание было прервано на час, но и на третьем голосовании коалиции удалось получить только 46 голосов "за", Раев и Целяпитерс снова проголосовали против, Скайдрите Абрама, избранная по списку "Прогрессивных", воздержалась, а остальные не приняли участия в голосовании, поэтому заседание Сейма по-прежнему не имело кворума и было закрыто.

Правящая коалиция уже давно находится в неустойчивом состоянии, и нет уверенности в том, что она сможет продолжать работать вместе. После принятия государственного бюджета на следующий год разговоры о скором прекращении работы правительства Эвики Силини ("Новое Единство") утихли. Премьер-министр настаивает на том, что бюджет показал, что у коалиции 52 голоса, но разногласия по различным вопросам по-прежнему очевидны.

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

