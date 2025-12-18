Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

Проблема задержек российских пенсий живущим в Латвии гражданам РФ остается актуальной и на конец декабря 2025 года. Вопрос с 9,4 тысячами человек, которым Россия платит при посредничестве латвийского Госагентства социального страхования (VSAA), удалось уладить в конце августа. Но другая большая группа — по некоторым оценкам, около 30 тысяч, которым Социальный фонд РФ должен перечислять напрямую — не видела своих денег за весь 2025-й год.

Но можно получать пенсию в рублях — в российском или ином, не латвийском, банке, — этот путь рекомендуют живущим за рубежом соотечественникам Социальный Фонд и посольство и РФ. О нем же неоднократно упоминали и латвийские СМИ, и обсуждали в соцсетях: мол, раз в год можно ездить в Псков, забрать в банкомате накопившуюся сумму. А можно и ближе: в приграничном Пыталово есть целое отделение Сбербанка.

Только вот в Латвии наличие счета в «неправильном» банке, в том числе в Сбербанке! — это уголовное преступление. Но об этом пенсионерам обычно не рассказывают.

В РФ по состоянию на декабрь действовали 306 банков, из них большинство — небольшие нишевые или региональные. При этом 57 кредитных учреждений, в том числе лидеры отрасли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и множество других заметных учреждений (полный список, например, тут) — находятся под санкциями Евросоюза. А в Латвии за нарушение режима санкций грозит уголовная ответственность по ст. 84 Уголовного закона.

За что именно? Практически за все — даже за сам факт наличия счета. Для тех жителей Латвии, кто получает в Сбербанке только свою небольшую пенсию, исключений не предусмотрено, выяснил LSM.

«Любое лицо, которое находится на территории Латвии (ЕС), обязано исполнять санкции. В том числе это касается пенсионеров», — сообщили LSM в Cлужбе финансовой разведки (СФР), которая в Латвии отвечает за соблюдение всех национальных и международных санкций.

Владелец счета платит банку комиссионные, что уже считается нарушением санкций, сообщают в СФР. То же касается хранения средств, не важно, на депозите или расчетном счете. Если банк включен в санкционный список, с ним нужно по возможности быстрее прекратить сотрудничество. В таких случаях позволяется один раз вывести средства в другой банк, который не под запретом.

Наказание за нарушение или обход санкций в Латвии может варьироваться — от штрафа, пробационного надзора или общественных работ — до реального лишения свободы на срок до 12 лет, если речь идет о большом объеме или организованной группе (эта максимальная норма вступила в силу в этом году).

Впрочем, пока до преследования за «неправильный счет» еще не доходило. На момент написания статьи в распоряжении Службы финансовой разведки не было информации о том, чтобы в Латвии был начат хотя бы один уголовный процесс, в которых единственным преступным деянием было бы наличие счета в подсанкционном учреждении.

А кто расскажет?

Как властям стран Евросоюза становится известно о счете в подсанкционном российском банке? Это неведомо, говорится в подробной статье-разборе на портале «Медуза». Россия прекратила обмениваться финансовой информацией с государствами ЕС в 2024 году официально, а фактически, скорее всего, еще раньше.

С другой стороны, при оформлении виз и ВНЖ граждане РФ указывали (по крайней мере, были должны) в анкетах свои банковские счета, в том числе зарубежные — и теперь неясно, как это может аукнуться.