Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

В Бермудском треугольнике нашли странный слой породы: учёные в замешательстве!!!

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 19:26

Наука 0 комментариев

Под Бермудскими островами обнаружили нечто по-настоящему странное. Учёные заглянули глубоко под океаническое дно — и увидели необычный слой породы толщиной около 20 километров, спрятанный там, где его просто не должно быть.

Речь идёт не о вулкане и не о разломе. Этот слой находится прямо под океанической корой, внутри тектонической плиты. В других океанических регионах Земли ничего подобного раньше не находили.

Открытие сделали исследователи под руководством сейсмолога Уильяма Фрейзера из Carnegie Science вместе с геофизиком Джеффри Парком из Йельского университета. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Учёные использовали сейсмические волны от далёких землетрясений. Эти волны проходили под Бермудами на глубине до 50 километров — и вели себя неожиданно. Скорость и характер колебаний менялись так, будто под корой скрывается толстая, менее плотная структура, чуждая обычному океаническому дну.

Именно эта находка может объяснить загадку, над которой геологи ломали голову десятилетиями. Бермуды расположены вдалеке от границ тектонических плит, рядом нет действующих вулканов, но сами острова приподняты над окружающим океаном и образуют заметную возвышенность. Почему — никто точно не знал.

Теперь у учёных появилась версия. Они считают, что обнаруженный слой — это «замороженный» фрагмент мантии, оставшийся после мощной вулканической активности примерно 31 миллион лет назад. Вулканы давно исчезли, но необычная структура в недрах сохранилась и до сих пор подпирает кору снизу, придавая Бермудским островам их странную геологическую форму.

Это не означает, что под Бермудами «просыпается вулкан» или что планета готовит сюрприз. Но находка показывает: океаническая литосфера может быть куда сложнее, чем считалось, а отдельные точки Земли способны хранить следы процессов, исчезнувших миллионы лет назад.

Иными словами, под Бермудами нашли геологический отпечаток древнего прошлого, который до сих пор влияет на облик поверхности — тихо, незаметно и совершенно неожиданно. Какие тайны ещё скрывает эта часть планеты?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс
Важно

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс (1)

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк
Важно

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания
Важно

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

Важно 21:44

Важно 0 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Читать
Загрузка

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

Важно 21:18

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Читать

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

Важно 21:01

Важно 0 комментариев

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Читать

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Читать

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 0 комментариев

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Читать

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 0 комментариев

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Читать

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Читать