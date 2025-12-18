В Бермудском треугольнике нашли странный слой породы: учёные в замешательстве!!!

Речь идёт не о вулкане и не о разломе. Этот слой находится прямо под океанической корой, внутри тектонической плиты. В других океанических регионах Земли ничего подобного раньше не находили.

Открытие сделали исследователи под руководством сейсмолога Уильяма Фрейзера из Carnegie Science вместе с геофизиком Джеффри Парком из Йельского университета. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Учёные использовали сейсмические волны от далёких землетрясений. Эти волны проходили под Бермудами на глубине до 50 километров — и вели себя неожиданно. Скорость и характер колебаний менялись так, будто под корой скрывается толстая, менее плотная структура, чуждая обычному океаническому дну.

Именно эта находка может объяснить загадку, над которой геологи ломали голову десятилетиями. Бермуды расположены вдалеке от границ тектонических плит, рядом нет действующих вулканов, но сами острова приподняты над окружающим океаном и образуют заметную возвышенность. Почему — никто точно не знал.

Теперь у учёных появилась версия. Они считают, что обнаруженный слой — это «замороженный» фрагмент мантии, оставшийся после мощной вулканической активности примерно 31 миллион лет назад. Вулканы давно исчезли, но необычная структура в недрах сохранилась и до сих пор подпирает кору снизу, придавая Бермудским островам их странную геологическую форму.

Это не означает, что под Бермудами «просыпается вулкан» или что планета готовит сюрприз. Но находка показывает: океаническая литосфера может быть куда сложнее, чем считалось, а отдельные точки Земли способны хранить следы процессов, исчезнувших миллионы лет назад.

Иными словами, под Бермудами нашли геологический отпечаток древнего прошлого, который до сих пор влияет на облик поверхности — тихо, незаметно и совершенно неожиданно. Какие тайны ещё скрывает эта часть планеты?