Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

При голосовании в Сейме 67 депутатов проголосовали - за, 8 - против, 1 - воздержался. Против выступили представители партий "Стабильности!" и часть Нацблока.

Когда голосование закончилось, сидящий на балконе Сейма Манский выразил накопившиеся эмоции... на украинском.

«Сегодня я стал гражданином Латвии! Спасибо за эту честь! Спасибо членам Сейма, которые решили предоставить мне гражданство за мой вклад в Латвийскую Республику. Латвия сначала была моим убежищем, но теперь это мой единственный дом, и это позволяет мне с уверенностью смотреть в будущее. И я скажу словами своей присяги: «Мои действия никогда не будут направлены против Латвии как независимого и демократического государства», - заявил он.

Режиссер подтвердил в Комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности, что он и его жена продолжают изучать латышский язык, оба уже сдали экзамен уровня А2.

Как сообщает Delfi, у Манского есть еще гражданство Израиля и России.