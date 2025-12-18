Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс (1)

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 21:44

1 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

"Когда СССР распался, многие этнические русские на следующий день внезапно проснулись в новой независимой стране, расположенной по другую сторону границы с их родиной. Люди в таких городах, как Нарва в Эстонии или Висагинас в Литве, или, как я обнаружил, Даугавпилс на крайнем востоке Латвии, где находится самая печально известная тюрьма Европейского союза — «Белый лебедь». Присоединяйтесь ко мне в путешествии на неизведанную дальнюю окраину Европейского союза, чтобы увидеть суровую реальность жизни", - озаглавил свое видео блогер.

Свое путешествие по Даугавпилсу Бенджамин начинает во дворе многоквартирного дома, заявляя, что в городе нет общественного транспорта, поэтому ему придется путешествовать автостопом. Правда позже он всё же нашёл "трамвайчик".

Вскоре блогер встречает местного жителя, который сообщает Бенджамину, что в Даугавпилсе русских больше, чем латышей, и путешествие продолжается, при этом ютубер постоянно повторяет фразу «мы вернулись в СССР» и подчеркивает, как неприятно, что в Даугавпилсе в серый зимний день не горит свет.

«Это тюрьма или город?», — задается он вопросом.

«Снежно, сыро, серо — ужасно!», — так Бенджамин описывает Даугавпилс в конце ноября.

Камера намеренно сфокусирована на самых печальных пейзажах, блогер намерено спрашивает бедно одетых людей об уровне жизни в городе, тем самым создавая для зрителей со всего мира особенно мрачную картину жизни в Латвии, добавляя, что «Латвия даже на первый взгляд кажется беднее Литвы».

Единственным светлым пятном для Бенджамина в Даугавпилсе стали местные бабушки и недорогая, вкусная еда. Правда её он тоже обозначил фразой "в советском стиле".

“Bald and Bankrupt" планирует объехать все страны бывшего советского союза. Он неплохо говорит по-русски. но ролики старается записывать на английском языке.

Комментарии (1)
В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

