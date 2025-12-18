"Когда СССР распался, многие этнические русские на следующий день внезапно проснулись в новой независимой стране, расположенной по другую сторону границы с их родиной. Люди в таких городах, как Нарва в Эстонии или Висагинас в Литве, или, как я обнаружил, Даугавпилс на крайнем востоке Латвии, где находится самая печально известная тюрьма Европейского союза — «Белый лебедь». Присоединяйтесь ко мне в путешествии на неизведанную дальнюю окраину Европейского союза, чтобы увидеть суровую реальность жизни", - озаглавил свое видео блогер.

Свое путешествие по Даугавпилсу Бенджамин начинает во дворе многоквартирного дома, заявляя, что в городе нет общественного транспорта, поэтому ему придется путешествовать автостопом. Правда позже он всё же нашёл "трамвайчик".

Вскоре блогер встречает местного жителя, который сообщает Бенджамину, что в Даугавпилсе русских больше, чем латышей, и путешествие продолжается, при этом ютубер постоянно повторяет фразу «мы вернулись в СССР» и подчеркивает, как неприятно, что в Даугавпилсе в серый зимний день не горит свет.

«Это тюрьма или город?», — задается он вопросом.

«Снежно, сыро, серо — ужасно!», — так Бенджамин описывает Даугавпилс в конце ноября.

Камера намеренно сфокусирована на самых печальных пейзажах, блогер намерено спрашивает бедно одетых людей об уровне жизни в городе, тем самым создавая для зрителей со всего мира особенно мрачную картину жизни в Латвии, добавляя, что «Латвия даже на первый взгляд кажется беднее Литвы».

Единственным светлым пятном для Бенджамина в Даугавпилсе стали местные бабушки и недорогая, вкусная еда. Правда её он тоже обозначил фразой "в советском стиле".

“Bald and Bankrupt" планирует объехать все страны бывшего советского союза. Он неплохо говорит по-русски. но ролики старается записывать на английском языке.