Подарок на Новый год: выдача паспортов и ID-карт снова подорожает

Согласно правилам Кабинета министров, принятым 10 декабря 2024 года, предусмотрено поэтапное повышение государственных пошлин за выдачу паспорта и удостоверения личности. С 1 января 2026 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составит 50 евро, а за выдачу в течение двух рабочих дней — 75 евро.

За выдачу удостоверения личности, или eID-карты, в течение 10 рабочих дней государственная пошлина составит 30 евро, а в течение двух рабочих дней — 45 евро.

В соответствии с принятым в 2024 году решением о поэтапном повышении государственных пошлин было установлено, что с 1 января по 31 декабря 2025 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составляет 44 евро, а в течение двух рабочих дней — 70 евро. В свою очередь, государственная пошлина за выдачу удостоверения личности, или eID-карты, в 2025 году составляет 25 евро при сроке 10 рабочих дней и 40 евро — при сроке двух рабочих дней.

В дальнейшем сохраняются все действующие льготы по государственным пошлинам за выдачу документов, удостоверяющих личность, для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также лиц с инвалидностью I или II группы. Для этих категорий населения с 1 января 2026 года государственная пошлина за оформление паспорта в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а за оформление удостоверения личности — 15 евро.

Правила Кабинета министров, утвержденные в 2024 году, предусматривают, что с 1 января 2025 года государственная пошлина за выдачу удостоверения личности иностранца составляет 170 евро, а за выдачу вида на жительство — 45 евро в течение 10 рабочих дней или 80 евро в течение двух рабочих дней.

В случаях, когда документы на оформление удостоверяющего личность документа поданы и государственная пошлина оплачена до 31 декабря 2025 года, но документ получен после 1 января 2026 года, применяется пошлина, действовавшая на момент оформления документов.

В свою очередь, с 1 января 2026 года при оформлении документов, удостоверяющих личность — паспорта и eID-карты, — будут применяться новые государственные пошлины.