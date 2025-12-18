«Споткнулась и упала»: первоклассница попала под трамвай возле школы

Очевидцы происшествия указали, что девочка учится в первом классе. Предполагается, что после занятий, направляясь домой, она споткнулась на тротуаре и упала в сторону проезжей части именно в тот момент, когда мимо проезжал трамвай.

К моменту прибытия Государственной полиции девочка находилась в сознании и была передана сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи для проверки состояния здоровья.

Полиция продолжает работу на месте происшествия, сообщает пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнова.

ФОТО Иллюстративное