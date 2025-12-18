Значительная разница в размере выплачиваемой зарплаты зависит от квалификации конкретного сотрудника. Если кандидат будет высококвалифицированным, есть все шансы получать максимальную обещанную оплату труда — 4150 евро в месяц до уплаты налогов.

Разумеется, предстоит и выполнять обязанности. Необходимо будет выполнять следующие функции:

участвовать в планировании и реализации стратегической и кризисной коммуникации;

координировать разработку и внедрение документов институциональной коммуникации Сейма;

развивать проекты цифровой коммуникации Сейма;

планировать и реализовывать проекты по вовлечению общественности, особенно молодежной аудитории;

планировать и создавать образовательные материалы о демократии и парламентаризме.

Заявки необходимо направить до 5 января следующего года.

В мае мы также писали о надбавках к зарплатам депутатов и министров. Как свидетельствуют расчёты агентства LETA, основанные на информации, предоставленной Государственной канцелярией, в 2023 году министрам в общей сложности было выплачено 1 628 804 евро в виде вознаграждения, а в 2024 году — 1 720 504 евро, при этом общая сумма выплат за год увеличилась на 5,6%. Вознаграждение премьер-министра в прошлом году выросло на 6,8%.

На сайте Государственной канцелярии разъясняется, что, поскольку государственные органы управления имеют различную специализацию, разный объём администрируемых средств, численность персонала и функции, для получения объективного сравнения с частным сектором анализируются различные компании — как небольшие предприятия с числом работников менее 50, так и крупные компании с более чем 500 сотрудниками. Аналогично и оборот таких компаний варьируется от менее пяти миллионов евро в год до более чем 100 миллионов евро в год.