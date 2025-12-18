Главное разочарование: у кого в Рижской думе рейтинг «ниже плинтуса»?

Рейтинг Клейнбергса в ноябре составил 9,1, что значительно опережает следующеее по популярности должностное лицо, председателя комитета по жилью и среде Элину Трейю (Национальное объединение), у которой рейтинг 2,8.

Рейтинг чиновников рассчитывается как разница между положительной и отрицательной оценкой работы. Работу Клейнбергса в ноябре очень положительно или скорее положительно оценили 33% респондентов, скорее отрицательно или очень отрицательно - 23,9% опрошенных. Еще 17,1% респондентов не слышали о нем, а 26,1% ответили "не знаю". Положительно оценили деятельность Трейи 12,6 % респондентов, отрицательно - 9,8%, 62% опрошенных заявили, что ничего о ней не слышали, а 15,5% ответили "не знаю".

Рейтинг вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) в ноябре был нулевым. Негативный рейтинг вице-мэра Мариса Спринджукса ("Объединенный список") составил минус 2,5, а вице-мэра Кирсиса - минус 5,3.

В целом 26,1% респондентов оценили деятельность Ратниекса положительно и столько же - отрицательно. 23% опрошенных не слышали о нем, а 24,8% респондентов не высказали своего мнения о том, как оценивать его работу. Очень положительно и скорее положительно оценили работу Спринджукса 20% опрошенных, а скорее отрицательно и очень отрицательно - 22,5% респондентов. Еще 34,9% респондентов ничего не знают о нем, а 22,7% ответили "не знаю".

Положительно оценили работу Кирсиса 31,8% респондентов, отрицательно - 37,1%. 13,3 % респондентов не слышали о Кирсисе, а 17,8% не имеют о нем мнения. За год рейтинг Кирсиса вырос на 3,2 пункта по сравнению с минус 8,5 пункта в ноябре прошлого года.

В то же время данные опроса показывают, что Кирсис является самым узнаваемым политиком. Только 13,3% жителей Риги не слышали о нем. О мэре Клейнбергсе не слышали 17,1% рижан.

Опрос проводился с 7 ноября по 23 ноября, в нем принял участие 801 респондент в возрасте 18-75 лет.