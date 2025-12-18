Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

«Две квартиры в Латвии!» Лещенко раскрыл другие дома Ларисы Долиной (1)

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 18:22

Мир 1 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Артист Лев Лещенко высказался о скандале вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Он утверждает, у популярной певицы кроме скандально известной квартиры в Москве есть еще несколько квартир и домов.

Исполнитель уклонился от вопроса о том, готов ли он приютить Долину в случае необходимости. По словам Лещенко, у певицы есть четырехэтажный особняк в Подмосковье и несколько квартир, включая жилплощадь в Лапино и два объекта недвижимости в странах Балтии (СМИ пишут, что эти две квартиры находятся в Латвии). «Она не бездомная, есть где жить», — подчеркнул артист.

Певец также прокомментировал высказывание Юрия Антонова, который отказался приютить Долину в своем доме. Лещенко указал, что Антонов и Долина никогда не были друзьями, поэтому такая реакция коллеги не удивительна.

Напомним, как пишут СМИ, в 2011 году Долина приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция» латвийском городе Юрмала. Ей также принадлежат два земельных участка в этой стране.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?
Важно

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги? (4)

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания
Важно

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа
Важно

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс (1)

Важно 21:44

Важно 1 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Читать
Загрузка

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Важно 21:18

Важно 1 комментариев

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Читать

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci! (1)

Важно 21:01

Важно 1 комментариев

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Читать

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа (1)

Важно 20:42

Важно 1 комментариев

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Читать

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич (1)

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 1 комментариев

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Читать

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов (1)

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 1 комментариев

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Читать

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ? (1)

Важно 20:12

Важно 1 комментариев

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Читать