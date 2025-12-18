Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Туск о репарациях Украине: «либо деньги сегодня, либо кровь завтра»

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 16:53

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Польши Дональд Туск находится на саммите Европейского союза в Брюсселе, где лидеры ЕС пытаются решить судьбу репарационного кредита для Украины.

"Сейчас перед нами стоит простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время краткого брифинга для журналистов накануне саммита ЕС в Брюсселе.

"Я не говорю об Украине, я говорю о Европе. Мне кажется, что все европейские лидеры должны, наконец, проявить себя. Это все, что я могу сейчас сказать", — уточнил он.

Дональд Туск принял участие в онлайн-встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, который не присутствует на саммите лично.

Переговоры за брюссельским столом обещают быть трудными и долгими. "Встреча продлится столько, сколько потребуется", — сообщил один из чиновников ЕС, предположив, что дебаты могут продлиться до пятницы или даже дольше.

Для удовлетворения финансовых и военных потребностей Украины на 2026 и 2027 годы необходимо не менее 90 миллиардов евро.

Еврокомиссия и большинство стран-членов, в том числе Польша и Германия, считают, что самый простой способ - использовать замороженные российские активы. Эти средства пойдут на финансирование так называемого репарационного кредита Украине, который будет погашен после окончания войны и выплаты Россией военных репараций. С этой идеей не согласны в Бельгии, где хранится большая часть замороженных активов Европейского союза на сумму 210 миллиардов евро (в основном в компании Euroclear, работающей на мировых финансовых рынках).

Другой сценарий предполагает кредитование Украины за счет бюджета ЕС. Однако такая возможность требует единогласного согласия 27 европейских столиц. Сегодня уже известно, что против этого выступают, в частности, Будапешт и Братислава.

На декабрьском Европейском совете в Брюсселе лидеры также обсудят вопросы европейской обороны и безопасности, проанализируют текущую геоэкономическую ситуацию и ее влияние на экономическую конкурентоспособность ЕС.

Будет обсуждаться новый многолетний бюджет Европейского союза, который, как ожидается, определит финансовые приоритеты на ближайшие годы. Ожидается, что саммит также предоставит возможность обсудить дальнейшее расширение Союза и текущие международные проблемы, включая напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы достижения прочного мира в Газе.

