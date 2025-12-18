В одном из самых популярных постов пользователь Нормундс Намниекс пишет: «Я не могу у себя в голове соединить те проводки, которые одновременно отвечают за премии сотрудникам министерств и государственных учреждений на сумму 245 млн, годовую зарплату ректора RSU в 165 тысяч и акцию общественного медиа (годовой бюджет около 70 млн) „Dod pieci!“».

В комментариях пользователи высказывают схожие мысли: «Меня больше раздражает, когда тратятся деньги на какую-то мобильную студию и сверхурочные, чтобы собирать деньги на пожертвования». Некоторые призывают бойкотировать акцию или направлять пожертвования напрямую получателям помощи, а не через медийный проект. «Ну как? Ведь каждый из получателей премий пожертвует свою пятёрку на акцию. И наступит счастье», - с сарказмом отмечают в комментариях.

Также люди обратили внимание на то, что фактически для рекламы действующей власти используются дети: «Я против унижения детей как в таких „благотворительных“ балаганах, так и в более изощрённых схемах „социальной помощи“, но здесь как раз было бы уместно, если бы те сотни, а то и тысячи родителей детей, которых презирает „Единство“, окружили аквариум „Dod pieci!“ палатками со своими ящиками для пожертвований, разоблачая лицемерие».

Многие считают, что акция «Dod pieci!» служит рекламной платформой для нынешнего щедро оплачиваемого правительства, которое по своей сути должно заботиться о здоровье детей, но вместо этого политики приходят в студию и рассуждают о благотворительности. Возможно, было бы лучше, если бы каждый принёс хотя бы по одной своей месячной зарплате, полученной за плохо выполненную работу, поскольку ситуация, когда детям приходится просить пожертвования на удовлетворение базовых потребностей, свидетельствует о том, что эти зарплаты они не заслужили, а по непонятным причинам просто получили.

Информация о высоких зарплатах в государственном секторе основана на публично доступных данных LSM.lv и Службы государственных доходов. Например, государственные секретари министерств и их заместители в год получают от 100 до 168 тысяч евро, включая премии и доплаты.

Благотворительный марафон «Dod pieci!» проходит с 12 по 18 декабря, и на данный момент собрано более 200 тысяч евро на реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дискуссии отражают более широкое недовольство общества бюджетными приоритетами в период экономии, когда государство призывает жителей жертвовать на социальные нужды. В то же время часть комментаторов подчёркивает, что пожертвования действительно помогают конкретным людям, и призывает продолжать поддерживать акцию.