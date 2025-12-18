Лидер партии "Стабильности!", депутат Рижской Думы Алексей Росликов сообщил в социальной сети Facebook, что теперь придется заплатить штраф в размере 2500 евро за праздник, организованный на День защиты детей 1 июня. Как выяснилось, творческий коллектив, приглашавший детей выступать на сцене и участвовать в конкурсах, делал это на русском языке.

- Русский язык сегодня - это платный язык. Ты можешь его использовать и употреблять, но только если готов за это заплатить, - подчеркивает Росликов и утверждает, что в прошлом году за использование русского языка заплатил в общей сумме более 10 000 евро различных штрафов.

Как сообщалось ранее, 13 февраля, Конституционный суд признал соответствующей Сатверсме норму закона "О предвыборной агитации", устанавливающую, что оплаченная предвыборная агитация должна проходить на государственном языке. Это означает, что партии не могут использовать русский язык в оплаченной предвыборной агитации, как ранее и решил Сейм.

В Конституционный суд обратилось "Согласие", которое сейчас не представлено в Сейме. "Согласие" оспаривало норму закона, которая запрещает использовать языки третьих стран, включая русский, в оплаченной предвыборной агитации.

Конституционный суд признал, что нормы Закона "О предвыборной агитации", которые обязывают использовать государственный язык в оплачиваемой предвыборной агитации, соответствуют Сатверсме. Конституционный суд подчеркнул, что на безопасность Латвии влияет ее геополитическое положение, а именно соседство с Россией. Подчеркнуто, что идеология нынешней России направлена на войну и агрессию против соседних стран. Суд отметил, что информационные воздействия России особенно направлены на страны, в которых предстоят выборы. Поэтому в период предвыборной агитации важно уменьшить возможность распространения сообщений, поддерживающих агрессивную политику, на языке, который может быть использован как носитель идеологии России.