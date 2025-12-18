Пять месяцев не был на работе: Хелманис остался в кресле мэра Огре

Вопрос об освобождении Хелманиса от должности рассматривался в его отсутствие, на обсуждения было отведено три часа. По мнению депутата оппозиции Даце Клявиньи (JV), в то время как другие края и города «развиваются стремительными темпами», самоуправление Огрского края работает в режиме выживания.

Хелманису также ставили в вину то, что, находясь «на больничном», он активно ведёт себя в социальных сетях, где обещает дискуссии об изменениях в системе образования города Огре.

По мнению оппозиции, Хелманис допустил нарушение закона, не передав самоуправлению данные, необходимые для выполнения установленной Законом о самоуправлениях обязанности — до 27 июля направить запрос на получение специального разрешения для доступа председателя думы к государственной тайне.

Также высказывались претензии по поводу того, что в Огре есть лишь один заместитель председателя думы, тогда как в других самоуправлениях их несколько.

Депутаты оппозиции указывают, что с момента избрания на должность председателя думы Хелманис исполнял свои обязанности менее одного месяца.

После 18 июля этого года он отсутствовал: сначала находился на компенсирующем отдыхе после командировки, затем в отпуске, а с 25 августа — на больничном. При этом авторы требования утверждают, что в ноябре Хелманису было выплачено более 4000 евро премии, и им непонятно, за исполнение каких должностных обязанностей была выплачена эта премия, если мэр фактически обязанности не исполняет.

«В течение пяти месяцев дума длительное время работала без полноценного председателя. В этот период самоуправление Огрского края возглавляет только один заместитель председателя думы, у которого нет заместителя», — отмечает депутат Клявиня, добавляя, что закон предусматривает механизмы, обеспечивающие непрерывную работу думы и её руководства даже в случаях, когда должностные лица длительное время не способны исполнять свои обязанности.

Депутат Лочмеле также добавила, что в самоуправлении медленно продвигается работа над формированием бюджета на следующий год, а связанные с этим вопросы в комитетах краевой думы пока не рассматривались.

«Неучастие председателя думы и открытое неисполнение должностных обязанностей вызывают опасения, что процесс формирования бюджета не проходит в условиях открытой и прозрачной работы думы, без вовлечения депутатов и жителей», — заявила Лочмеле.

В свою очередь руководитель бюро председателя Огрской краевой думы Гинтс Сивиньш (NA) заявил, что для действующего руководства думы и депутатов коалиции «неприемлемо обращение оппозиционных депутатов против коллеги, находящегося на временной нетрудоспособности, тем самым публично ставя под сомнение базовые принципы прав человека».

Комментируя упрёки оппозиции в том, что у председателя думы лишь один заместитель, Сивиньш пояснил, что подходы латвийских самоуправлений к организации руководства различаются: есть самоуправления, которые выбирают назначение нескольких вице-мэров, например, по одному от каждой победившей политической партии, а есть другие, которые предпочитают более демократичный и эффективный подход — вовлечение максимально широкого круга депутатов в работу думы и создание постоянных комитетов, в которых подробно рассматриваются и обсуждаются все проекты решений, вносимые и потенциально утверждаемые думой.

Самоуправление Огрского края выбрало именно этот — более эффективный, демократичный и менее бюрократический — подход.