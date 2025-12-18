Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Пять месяцев не был на работе: Хелманис остался в кресле мэра Огре

© LETA 18 декабря, 2025 17:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Оппозиции сегодня не удалось сместить с должности председателя Огрской краевой думы Эгилса Хелманиса (NA). За освобождение Хелманиса от должности проголосовали девять депутатов, против — 11 депутатов коалиции.

Вопрос об освобождении Хелманиса от должности рассматривался в его отсутствие, на обсуждения было отведено три часа. По мнению депутата оппозиции Даце Клявиньи (JV), в то время как другие края и города «развиваются стремительными темпами», самоуправление Огрского края работает в режиме выживания.

Хелманису также ставили в вину то, что, находясь «на больничном», он активно ведёт себя в социальных сетях, где обещает дискуссии об изменениях в системе образования города Огре.

По мнению оппозиции, Хелманис допустил нарушение закона, не передав самоуправлению данные, необходимые для выполнения установленной Законом о самоуправлениях обязанности — до 27 июля направить запрос на получение специального разрешения для доступа председателя думы к государственной тайне.

Также высказывались претензии по поводу того, что в Огре есть лишь один заместитель председателя думы, тогда как в других самоуправлениях их несколько.

Депутаты оппозиции указывают, что с момента избрания на должность председателя думы Хелманис исполнял свои обязанности менее одного месяца.

После 18 июля этого года он отсутствовал: сначала находился на компенсирующем отдыхе после командировки, затем в отпуске, а с 25 августа — на больничном. При этом авторы требования утверждают, что в ноябре Хелманису было выплачено более 4000 евро премии, и им непонятно, за исполнение каких должностных обязанностей была выплачена эта премия, если мэр фактически обязанности не исполняет.

«В течение пяти месяцев дума длительное время работала без полноценного председателя. В этот период самоуправление Огрского края возглавляет только один заместитель председателя думы, у которого нет заместителя», — отмечает депутат Клявиня, добавляя, что закон предусматривает механизмы, обеспечивающие непрерывную работу думы и её руководства даже в случаях, когда должностные лица длительное время не способны исполнять свои обязанности.

Депутат Лочмеле также добавила, что в самоуправлении медленно продвигается работа над формированием бюджета на следующий год, а связанные с этим вопросы в комитетах краевой думы пока не рассматривались.

«Неучастие председателя думы и открытое неисполнение должностных обязанностей вызывают опасения, что процесс формирования бюджета не проходит в условиях открытой и прозрачной работы думы, без вовлечения депутатов и жителей», — заявила Лочмеле.

В свою очередь руководитель бюро председателя Огрской краевой думы Гинтс Сивиньш (NA) заявил, что для действующего руководства думы и депутатов коалиции «неприемлемо обращение оппозиционных депутатов против коллеги, находящегося на временной нетрудоспособности, тем самым публично ставя под сомнение базовые принципы прав человека».

Комментируя упрёки оппозиции в том, что у председателя думы лишь один заместитель, Сивиньш пояснил, что подходы латвийских самоуправлений к организации руководства различаются: есть самоуправления, которые выбирают назначение нескольких вице-мэров, например, по одному от каждой победившей политической партии, а есть другие, которые предпочитают более демократичный и эффективный подход — вовлечение максимально широкого круга депутатов в работу думы и создание постоянных комитетов, в которых подробно рассматриваются и обсуждаются все проекты решений, вносимые и потенциально утверждаемые думой.

Самоуправление Огрского края выбрало именно этот — более эффективный, демократичный и менее бюрократический — подход.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк
Важно

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания
Важно

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?
Важно

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги? (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

Важно 21:44

Важно 0 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Читать
Загрузка

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

Важно 21:18

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Читать

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

Важно 21:01

Важно 0 комментариев

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Читать

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Читать

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 0 комментариев

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Читать

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 0 комментариев

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Читать

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Читать