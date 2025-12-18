Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спор на границе: российские пограничники вторглись в Эстонию?

© LETA 18 декабря, 2025 18:39

Мир 0 комментариев

На состоявшейся в четверг встрече пограничных представителей Эстонии и Российской Федерации российская сторона не признала факт незаконного пересечения границы, в связи с чем Эстония предложит провести следующую встречу.

Эстонию на встрече представляли пограничный представитель и его заместитель, с российской стороны в переговорах участвовал заместитель пограничного представителя. Целью встречи было получение разъяснений по поводу произошедшего в среду незаконного пересечения границы.   

Несмотря на то, что, согласно прохождению временной контрольной линии, Васкнарвский мол находится на территории Эстонской Республики, а передвижение российских пограничников на нем было зафиксировано с помощью устройств наблюдения, российская сторона не признала факт пересечения границы. 

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны по вопросам пограничной службы Вейко Коммусаар заявил, что встреча по своему характеру напоминала ту, что состоялась после инцидента с кражей буев. «Российская сторона не была готова предоставить какие-либо дополнительные данные или аргументы, а также не признала факт пересечения временной контрольной линии. Поскольку участвовавший во встрече заместитель пограничного представителя неоднократно ссылался на отсутствие у него полномочий и компетенции для ответа на важные вопросы, мы предложили вынести их обсуждение на следующий уровень», — сказал он.  

Департамент полиции и погранохраны (PPA) следит за ситуацией на Васкнарвском моле и реке Нарве. В целом обстановка на речной границе остается в пределах нормы. Встреча прошла на российском берегу реки.

