Германия заказала бронемашины Patria на сумму более 2 миллиардов евро

Общая стоимость договоров превышает два миллиарда евро, из которых утвержденная на данный момент сумма, включая все необходимые дополнения, составляет один миллиард евро. Как известно, бронемашины производятся так же в Латвии.

Договоры предусматривают закупку до 876 бронемашин "Patria 6x6" в четырех различных конфигурациях, включая бронетранспортеры, оснащенные турельной минометной системой "Patria NEMO" и дистанционно управляемой системой вооружения "Kongsberg RS4".

Поставки начнутся в 2026 году, после чего "Patria" обеспечит процесс передачи технологий немецким промышленным партнерам FFG, JWT и KNDS, с которыми "Patria" подписала соглашение о промышленном сотрудничестве в начале 2024 года. Первые полностью местные бронемашины будут поставлены в 2027 году, что позволит создать и развить полный местный производственный потенциал для удовлетворения потенциальных будущих потребностей Бундесвера.

Германия присоединилась к программе CAVS в 2023 году и уже вышла на этап поставки. Решения, разработанные с учетом потребностей Германии, содержат новые элементы, которые могут быть использованы другими участниками программы CAVS.

В настоящее время программа CAVS, возглавляемая финскими силами обороны, состоит из семи участников - Финляндии, Латвии, Швеции, Германии, Дании, Великобритании и Норвегии, а машины также развернуты в Украине.