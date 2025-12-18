Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Германия заказала бронемашины Patria на сумму более 2 миллиардов евро

© LETA 18 декабря, 2025 18:58

Мир 0 комментариев

Финская компания "Patria" и Германия в четверг подписали два договора на закупку бронемашин 6х6 в рамках многонациональной программы "Common Armoured Vehicle System (CAVS), сообщили агентству ЛЕТА в компании "Patria".

Общая стоимость договоров превышает два миллиарда евро, из которых утвержденная на данный момент сумма, включая все необходимые дополнения, составляет один миллиард евро. Как известно, бронемашины производятся так же в Латвии.

Договоры предусматривают закупку до 876 бронемашин "Patria 6x6" в четырех различных конфигурациях, включая бронетранспортеры, оснащенные турельной минометной системой "Patria NEMO" и дистанционно управляемой системой вооружения "Kongsberg RS4".

Поставки начнутся в 2026 году, после чего "Patria" обеспечит процесс передачи технологий немецким промышленным партнерам FFG, JWT и KNDS, с которыми "Patria" подписала соглашение о промышленном сотрудничестве в начале 2024 года. Первые полностью местные бронемашины будут поставлены в 2027 году, что позволит создать и развить полный местный производственный потенциал для удовлетворения потенциальных будущих потребностей Бундесвера.

Германия присоединилась к программе CAVS в 2023 году и уже вышла на этап поставки. Решения, разработанные с учетом потребностей Германии, содержат новые элементы, которые могут быть использованы другими участниками программы CAVS.

В настоящее время программа CAVS, возглавляемая финскими силами обороны, состоит из семи участников - Финляндии, Латвии, Швеции, Германии, Дании, Великобритании и Норвегии, а машины также развернуты в Украине.

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?
Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги? (4)

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания
Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа
Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

