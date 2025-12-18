Думали, будет день радости: на подъезде к аэропорту загорелась машина

Этот день выдался довольно неудачным для двух молодых людей. Они ехали из Валмиеры в аэропорт встречать друга - на его же машине. Никаких проблем с машиной не было, но незадолго до Риги им пришлось остановиться и выскочить из автомобиля.

Журналисты застали следующую картину: возле автозаправочной станции «Берги», в направлении Риги, движение сильно замедлено. На обочине пожарные заканчивают тушить сгоревшую машину. В 30 метрах дальше, у полицейской машины, - двое молодых людей. Они взволнованно рассказывают о своем неудачном дне, который к тому же пришелся на день рождения девушки.

Молодые люди спешили в рижский аэропорт из Валмиеры, чтобы встретиться со своим другом, владельцем автомобиля. У них оставалось меньше часа, чтобы добраться до места назначения, но по совершенно неожиданным и непредвиденным причинам водителю пришлось остановиться.

«Из воздухораспределителя рядом с рулем буквально повалил дым. Я закричала: „Остановись!“ Мы остановились, и через несколько секунд появились небольшие языки пламени», — рассказывает пассажирка Лива.

«Через 20 секунд машина полностью загорелась, времени на размышления не было, ничего не осталось. Мы быстро выскочили, едва успев схватить вещи, позвонили полиции, и вот мы здесь.

(DP: Никакого запаха, ничего подобного раньше не было?) Нет, правда, все произошло так внезапно. Ни дыма, ни запаха. Все случилось так просто», — говорит водитель «Фольксвагена».

Ещё до того, как пламя вырвалось наружу, водитель попытался найти источник дыма, но это оказалось невозможно: «Сначала я хотел открыть переднюю часть машины, но как только я попытался это сделать, пламя чуть не попало мне в лицо из того места, где машина начала гореть.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции, которые оцепили дорогу, оставив открытой только одну полосу движения. Сразу же после этого прибыли пожарные и медики, но автомобиль был полностью охвачен пламенем.

Через полчаса машина стала совершенно неузнаваемой, а обочина была заполнена пенящейся жидкостью. К счастью, двое молодых людей остались невредимы. Сразу после инцидента они сообщили об этом владельцу автомобиля, который тоже находится в шоке и не может понять, что стало причиной возгорания.

ФОТО скриншот видео телепрограммы "Дегпункта"