«Европейцам придётся их вернуть»: США выступили против конфискации российских активов

Источники The Times отмечают, что в Вашингтоне опасаются: конфискация активов может затянуть боевые действия на Украине и лишить Запад одного из инструментов давления на Москву. Кроме того, часть стран ЕС, включая Италию, «неформально просят США вмешаться», поскольку не готовы публично выступать против инициативы Брюсселя. Эти государства опасаются негативных последствий для инвестиционного климата и подрыва доверия к финансово-правовым системам.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии The Times призвала с осторожностью относиться к сообщениям анонимных источников. По ее словам, и Украина, и Россия обозначили свои позиции по замороженным активам, а роль США сводится к содействию диалогу, который может привести к договоренностям.

После начала полномасштабных боевых действий страны G7 заморозили активы Банка России примерно на €300 млрд, из которых около €190 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В начале декабря Еврокомиссия предложила направить Украине €210 млрд в 2026–2027 годах, включая €165 млрд в форме «репарационного кредита» за счет доходов от российских активов. Для реализации этой схемы 12 декабря страны ЕС согласовали их бессрочную заморозку.

Единства по этому вопросу в Евросоюзе нет. Как сообщал портал Euractiv 15 декабря, против инициативы выступают семь стран ЕС: Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По данным издания, они настаивают на альтернативных механизмах поддержки Киева, в том числе на выпуске общих долговых обязательств.

Еврокомиссия предлагала Бельгии финансовые гарантии на случай возможных исков со стороны России, однако Брюссель счел эти меры недостаточными для защиты от «непропорциональных рисков», писало Politico. В то же время один из чиновников ЕС заявил изданию, что альтернатив использованию российских активов для помощи Украине фактически нет. «Мы добьемся этого. Это лишь вопрос времени», — отметил он.