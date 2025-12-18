Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Европейцам придётся их вернуть»: США выступили против конфискации российских активов

18 декабря, 2025

Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает инициативу Евросоюза о конфискации замороженных российских активов, пишет The Times со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, вопрос активов является ключевым элементом мирного плана Трампа, и в случае их изъятия «европейцам придется их вернуть».

Источники The Times отмечают, что в Вашингтоне опасаются: конфискация активов может затянуть боевые действия на Украине и лишить Запад одного из инструментов давления на Москву. Кроме того, часть стран ЕС, включая Италию, «неформально просят США вмешаться», поскольку не готовы публично выступать против инициативы Брюсселя. Эти государства опасаются негативных последствий для инвестиционного климата и подрыва доверия к финансово-правовым системам.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии The Times призвала с осторожностью относиться к сообщениям анонимных источников. По ее словам, и Украина, и Россия обозначили свои позиции по замороженным активам, а роль США сводится к содействию диалогу, который может привести к договоренностям.

После начала полномасштабных боевых действий страны G7 заморозили активы Банка России примерно на €300 млрд, из которых около €190 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В начале декабря Еврокомиссия предложила направить Украине €210 млрд в 2026–2027 годах, включая €165 млрд в форме «репарационного кредита» за счет доходов от российских активов. Для реализации этой схемы 12 декабря страны ЕС согласовали их бессрочную заморозку.

Единства по этому вопросу в Евросоюзе нет. Как сообщал портал Euractiv 15 декабря, против инициативы выступают семь стран ЕС: Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По данным издания, они настаивают на альтернативных механизмах поддержки Киева, в том числе на выпуске общих долговых обязательств.

Еврокомиссия предлагала Бельгии финансовые гарантии на случай возможных исков со стороны России, однако Брюссель счел эти меры недостаточными для защиты от «непропорциональных рисков», писало Politico. В то же время один из чиновников ЕС заявил изданию, что альтернатив использованию российских активов для помощи Украине фактически нет. «Мы добьемся этого. Это лишь вопрос времени», — отметил он.

  Press.lv
Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

14:14

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

14:07

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

14:04

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

13:55

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

13:46

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

13:30

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

13:23

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

