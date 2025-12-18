Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог

© Deutsche Welle 18 декабря, 2025 11:47

Мир 0 комментариев

Украинские беспилотники в ночь на среду, 18 декабря, атаковали Ростовскую область. Под удар, по данным властей региона, попали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ростовском порту в результате атаки загорелось грузовое судно. Находившиеся на борту два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, возгорание было потушено.

Согласно данным украинского OSINT-проекта Exilenova+, поврежденным судном оказался сухогруз "Валерий Горчаков", переоборудованный под нефтяной танкер. Информация сервиса MarineTraffic подтверждает, что судно находилось у терминала по перевалке нефтепродуктов. Сообщений о разливе нефти в порту не поступало.

Попадания в жилых кварталах

В Ростове-на-Дону под удар также попала многоэтажная новостройка в западной части города. Пострадавших, по словам губернатора, нет. Как установило издание Astra на основании кадров с места происшествия, поврежден дом по адресу улица Малиновского, 33/1. Вблизи здания расположено городское управление МВД.

В городе-спутнике Ростова-на-Дону Батайске в результате ночной атаки пострадали семь человек, сообщил Слюсарь. Троих раненых госпитализировали, один из них впоследствии скончался. По данным Astra, в Батайске загорелся частный дом по адресу улица 1-й Пятилетки, 37А. Рядом с местом пожара находится электрическая подстанция.

Губернатор также сообщил об атаке беспилотников на Таганрог, но не привел каких-либо подробностей. Со своей стороны министерство обороны России заявило о перехвате в течение ночи 77 украинских беспилотников. По данным ведомства, над Ростовской областью были уничтожены три дрона.

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта
Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

