Дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог

Согласно данным украинского OSINT-проекта Exilenova+, поврежденным судном оказался сухогруз "Валерий Горчаков", переоборудованный под нефтяной танкер. Информация сервиса MarineTraffic подтверждает, что судно находилось у терминала по перевалке нефтепродуктов. Сообщений о разливе нефти в порту не поступало.

Попадания в жилых кварталах

В Ростове-на-Дону под удар также попала многоэтажная новостройка в западной части города. Пострадавших, по словам губернатора, нет. Как установило издание Astra на основании кадров с места происшествия, поврежден дом по адресу улица Малиновского, 33/1. Вблизи здания расположено городское управление МВД.

В городе-спутнике Ростова-на-Дону Батайске в результате ночной атаки пострадали семь человек, сообщил Слюсарь. Троих раненых госпитализировали, один из них впоследствии скончался. По данным Astra, в Батайске загорелся частный дом по адресу улица 1-й Пятилетки, 37А. Рядом с местом пожара находится электрическая подстанция.

Губернатор также сообщил об атаке беспилотников на Таганрог, но не привел каких-либо подробностей. Со своей стороны министерство обороны России заявило о перехвате в течение ночи 77 украинских беспилотников. По данным ведомства, над Ростовской областью были уничтожены три дрона.