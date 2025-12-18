Чем больше народа захочет делать бизнес, тем лучше заживем: предприниматели

Вспоминая опыт начала своего бизнеса, Раймондс перечисляет, по его мнению, главные критерии создания успешного бизнеса: «Да, хочется всего сразу, но так не бывает. Нужно быть терпеливым, придерживаться своих ценностей и фокусироваться на своём продукте, не хвататься за всё сразу и за то, что сейчас в тренде. И — если есть понимающая семья, партнёры, коллеги, то это большой плюс».

Робертс придерживается похожего мнения и в качестве одной из главных вещей упоминает планирование. «Это очень важно, мы тоже вроде бы всё спланировали, но потом пришёл импульс. В нашем случае это была идея открыть концептуальный магазин на Агенскалнском рынке, очень понравилось, но это была ошибка. Мы это очень быстро поняли и больше не повторим».

В свою очередь, хозяин «Abavas vīnu» призывает людей не бояться заниматься бизнесом, даже если не получится с первой попытки. «Чем больше людей захочет заниматься бизнесом, тем лучше мы все будем жить», — говорит он. «Особенно нужно поддерживать людей, которые когда-то оступились, пытались, но что-то не получилось. Латвийскому обществу не следует вешать ярлыки: ага, ты вляпался в лужу, у тебя грязные ботинки! Это твой опыт, нам действительно нужно менять такое мышление».

Кроме того, по мнению предпринимателя, в наше время, в эпоху искусственного интеллекта, не нужны большие основные средства. «Компьютер, интернет и творческий подход могут принести миллионы! Производство — очень тяжёлый способ начинать бизнес», — добавляет он.