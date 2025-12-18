Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Доступность

Чем больше народа захочет делать бизнес, тем лучше заживем: предприниматели

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 13:05

Важно 0 комментариев

TV24

Начиная бизнес, хочется всего сразу, но так не бывает. Нужно считаться с определённым дискомфортом — так в передаче TV24 «Цена денег» признаёт сооснователь «KALVE Coffee» Раймондс Селга. Вместе с хозяином винодельни «Abavas vīna darītava» Мартиньшем Баркансом и владельцем SIA «Rīta putni» Робертом Инапсисом мужчины рассуждали о малом бизнесе в Латвии — от домашнего производства до экспортных рынков.

Вспоминая опыт начала своего бизнеса, Раймондс перечисляет, по его мнению, главные критерии создания успешного бизнеса: «Да, хочется всего сразу, но так не бывает. Нужно быть терпеливым, придерживаться своих ценностей и фокусироваться на своём продукте, не хвататься за всё сразу и за то, что сейчас в тренде. И — если есть понимающая семья, партнёры, коллеги, то это большой плюс».

Робертс придерживается похожего мнения и в качестве одной из главных вещей упоминает планирование. «Это очень важно, мы тоже вроде бы всё спланировали, но потом пришёл импульс. В нашем случае это была идея открыть концептуальный магазин на Агенскалнском рынке, очень понравилось, но это была ошибка. Мы это очень быстро поняли и больше не повторим».

В свою очередь, хозяин «Abavas vīnu» призывает людей не бояться заниматься бизнесом, даже если не получится с первой попытки. «Чем больше людей захочет заниматься бизнесом, тем лучше мы все будем жить», — говорит он. «Особенно нужно поддерживать людей, которые когда-то оступились, пытались, но что-то не получилось. Латвийскому обществу не следует вешать ярлыки: ага, ты вляпался в лужу, у тебя грязные ботинки! Это твой опыт, нам действительно нужно менять такое мышление».

Кроме того, по мнению предпринимателя, в наше время, в эпоху искусственного интеллекта, не нужны большие основные средства. «Компьютер, интернет и творческий подход могут принести миллионы! Производство — очень тяжёлый способ начинать бизнес», — добавляет он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Важно

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе
Важно

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Важно

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
Загрузка

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Читать

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Новости Латвии 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать