Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

"Грабеж здесь происходил, мы были как бы республика второго сорта. Мы зарабатывали, мы производили, потому что мы были более продуктивные, чем остальной Советский союз, но нас разграбляли до последнего. До 89 года мы должны были содержать: репрессивные органы, армию. Мы должны были посылать продовольствие в Москву, в Петербург, да, содержать это всё. А сами жили, ну, как жили", - говорит Раевский.

Он отмечает, что даже если не принимать во внимание репрессии, то жизнь в Советcком союзе - это жизнь, которую ты прожил, как человек второго сорта.