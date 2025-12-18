Выгодная сделка: черную мелочь в 1 и 2 цента Эстония отправит в Латвию

В Банке Эстонии сообщили, что изымаемые из обращения мелкие монеты отправляются в Латвию, которая обменивает их по номиналу. Эта сделка выгодна обеим сторонам: утилизация монет обошлась бы значительно дороже, а для Латвии также дешевле получать монеты из Эстонии и обменивать их по номиналу, чем заказывать новые. В течение года в Эстонии было изъято из обращения мелких монет на общую сумму около 10 млн евро, и первые их партии уже были отправлены в Латвию.

Торговые предприятия в Эстонии также довольны изменениями, поскольку они упростили выдачу сдачи и уменьшили количество ошибок кассиров, пишет ERR.

Хотя в Европе на протяжении ряда лет обсуждается полный отказ от монет достоинством 1 и 2 цента, он упирается в противодействие Греции, Австрии и Португалии, где находятся крупные предприятия по чеканке монет, приносящие им значительный доход.

В Банке Эстонии отметили, что хотя в обращении остается пятицентовая монета, отказ от нее также может быть не за горами, поскольку под влиянием инфляции покупательная ценность такой мелкой монеты фактически обнулится.

Кроме того, обсуждается возможность замены купюр достоинством 5 евро на монеты, поскольку купюры такого достоинства изнашиваются за год.

Монеты достоинством 1 и 2 цента в Эстонии по-прежнему принимаются в качестве платежного средства, но не используются при выдаче сдачи. При оплате монетами торговое предприятие не обязано принимать более 50 монет при оплате одной покупки. Помимо Эстонии, от выдачи сдачи монетами в 1 и 2 цента отказались Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Италия и Словакия.