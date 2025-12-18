Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Выгодная сделка: черную мелочь в 1 и 2 цента Эстония отправит в Латвию

© Lsm.lv 18 декабря, 2025 15:13

Важно 0 комментариев

LETA

Монеты достоинством в 1 и 2 цента, которые с начала 2025 года начали изымать из обращения в Эстонии, отправляются в Латвию в рамках взаимовыгодного соглашения, сообщает ERR. Сообщается, что Эстония отказалась с начала года от выпуска новых монет достоинством в 1 и 2 цента в связи с введением новых правил округления при расчетах наличными.

В Банке Эстонии сообщили, что изымаемые из обращения мелкие монеты отправляются в Латвию, которая обменивает их по номиналу. Эта сделка выгодна обеим сторонам: утилизация монет обошлась бы значительно дороже, а для Латвии также дешевле получать монеты из Эстонии и обменивать их по номиналу, чем заказывать новые. В течение года в Эстонии было изъято из обращения мелких монет на общую сумму около 10 млн евро, и первые их партии уже были отправлены в Латвию.

Торговые предприятия в Эстонии также довольны изменениями, поскольку они упростили выдачу сдачи и уменьшили количество ошибок кассиров, пишет ERR.

Хотя в Европе на протяжении ряда лет обсуждается полный отказ от монет достоинством 1 и 2 цента, он упирается в противодействие Греции, Австрии и Португалии, где находятся крупные предприятия по чеканке монет, приносящие им значительный доход.

В Банке Эстонии отметили, что хотя в обращении остается пятицентовая монета, отказ от нее также может быть не за горами, поскольку под влиянием инфляции покупательная ценность такой мелкой монеты фактически обнулится.

Кроме того, обсуждается возможность замены купюр достоинством 5 евро на монеты, поскольку купюры такого достоинства изнашиваются за год.

Монеты достоинством 1 и 2 цента в Эстонии по-прежнему принимаются в качестве платежного средства, но не используются при выдаче сдачи. При оплате монетами торговое предприятие не обязано принимать более 50 монет при оплате одной покупки. Помимо Эстонии, от выдачи сдачи монетами в 1 и 2 цента отказались Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Италия и Словакия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс
Важно

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс (1)

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?
Важно

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги? (4)

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк
Важно

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

Важно 21:44

Важно 0 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Читать
Загрузка

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

Важно 21:18

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Читать

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

Важно 21:01

Важно 0 комментариев

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Читать

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Читать

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 0 комментариев

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Читать

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 0 комментариев

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Читать

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Читать