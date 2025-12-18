Греческая трагедия: туристы загнали редких тюленей в пещеры!

Речь идёт не о браконьерах и не об охоте. Главная опасность — бурный рост морского туризма.

В мире осталось менее 1000 таких тюленей. Почти половина живёт в Греции — около 500 особей, тогда как в 1990-х их было всего 250. Долгие годы охраны дали результат: в 2023 году вид даже перевели из категории «на грани исчезновения» в «уязвимый».

Но именно в этот момент начался новый кризис.

Тюлени монахи очень чувствительны к присутствию людей. Когда-то они рожали детёнышей прямо на пляжах, но из-за давления со стороны человека ушли в пещеры. Там безопаснее от людей, но опаснее для малышей. Сильные волны разбивают детёнышей о скалы, выносят в море или просто топят.

А если в пещеру заходит турист, детёныш в панике покидает убежище — и мать часто уже не находит его.

По словам греческих биологов, случаи гибели детёнышей участились именно из-за «поисков впечатлений» от лодок, яхт и купающихся людей.

На острове Пипери, в крупнейшем морском заповеднике страны, вход запрещён всем, кроме учёных. И результат заметен: тюлени впервые за десятилетия начали возвращаться на открытые пляжи.

Но в других местах ситуация хуже. У островка Формикула, важного места обитания тюленей, летом фиксировали более 50 лодок в день. Люди заходили даже в запретные зоны и пещеры размножения.

Раньше учёные видели там по 5–6 тюленей одновременно. Теперь — одного или двух, и то не всегда.

Греция объявила о создании новых охраняемых морских зон. Но экологи опасаются, что без патрулей и реального контроля они останутся «бумажными».

По данным экологических организаций, лишь 12 из 174 морских охраняемых зон ЕС в Греции реально защищены, и даже там режим часто временный.

«Если мы не можем защитить крошечный остров ради одного из самых редких видов на планете, — говорят биологи, — что тогда вообще можно защитить в океане?»