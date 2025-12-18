Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Греческая трагедия: туристы загнали редких тюленей в пещеры!

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 16:20

Животные 0 комментариев

Ещё недавно их видели на пляжах. Сегодня они скрываются в тёмных морских пещерах.
В Греции один из самых редких морских млекопитающих планеты — средиземноморский тюлень монах — снова оказался под угрозой. И причина оказалась неожиданной.

Речь идёт не о браконьерах и не об охоте. Главная опасность — бурный рост морского туризма.

В мире осталось менее 1000 таких тюленей. Почти половина живёт в Греции — около 500 особей, тогда как в 1990-х их было всего 250. Долгие годы охраны дали результат: в 2023 году вид даже перевели из категории «на грани исчезновения» в «уязвимый».

Но именно в этот момент начался новый кризис.

Тюлени монахи очень чувствительны к присутствию людей. Когда-то они рожали детёнышей прямо на пляжах, но из-за давления со стороны человека ушли в пещеры. Там безопаснее от людей, но опаснее для малышей. Сильные волны разбивают детёнышей о скалы, выносят в море или просто топят.
А если в пещеру заходит турист, детёныш в панике покидает убежище — и мать часто уже не находит его.

По словам греческих биологов, случаи гибели детёнышей участились именно из-за «поисков впечатлений» от лодок, яхт и купающихся людей.

На острове Пипери, в крупнейшем морском заповеднике страны, вход запрещён всем, кроме учёных. И результат заметен: тюлени впервые за десятилетия начали возвращаться на открытые пляжи.

Но в других местах ситуация хуже. У островка Формикула, важного места обитания тюленей, летом фиксировали более 50 лодок в день. Люди заходили даже в запретные зоны и пещеры размножения.

Раньше учёные видели там по 5–6 тюленей одновременно. Теперь — одного или двух, и то не всегда.

Греция объявила о создании новых охраняемых морских зон. Но экологи опасаются, что без патрулей и реального контроля они останутся «бумажными».

По данным экологических организаций, лишь 12 из 174 морских охраняемых зон ЕС в Греции реально защищены, и даже там режим часто временный.

«Если мы не можем защитить крошечный остров ради одного из самых редких видов на планете, — говорят биологи, — что тогда вообще можно защитить в океане?»

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания
Важно

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк
Важно

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?
Важно

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги? (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

Важно 21:44

Важно 0 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Читать
Загрузка

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

Важно 21:18

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Читать

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

Важно 21:01

Важно 0 комментариев

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Читать

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Читать

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 0 комментариев

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Читать

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 0 комментариев

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Читать

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Читать