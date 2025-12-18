В СГБ, не называя имени подозреваемого, сообщили агентству LETA, что «известный активист политики российских соотечественников» был задержан в среду, и в настоящее время к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовный процесс против гражданина Латвии был начат 26 ноября этого года после того, как СГБ установила публикации, созданные этим лицом, на одном из российских пропагандистских сайтов, которым управляет фонд, включённый в список международных санкций ЕС.

Уголовный процесс начат в соответствии со статьёй Уголовного закона о нарушении санкций, установленных ЕС. СГБ подчёркивает, что в публикациях, созданных задержанным лицом, содержатся сообщения, соответствующие интересам России.

СГБ обращает внимание, что предоставление любых ресурсов субъекту, подпадающему под санкции ЕС, считается нарушением санкций ЕС.

СГБ провела процессуальные действия на двух объектах, связанных с этим лицом, в Елгаве. В настоящее время служба проводит углублённое изучение содержимого изъятых во время обысков носителей данных и документов.

Гущин баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм от списка Латвийского русского союза, но ни разу не был избран. Он работал преподавателем и издавал книги по истории, а также различные публикации с выгодными для Кремля и дискредитирующими Латвию сообщениями, например, о якобы возрождении нацизма в Латвии. Он продолжал эту деятельность, а также посещал мероприятия, организованные Россией, даже после 24 февраля 2022 года, ранее сообщало LTV.