Бомбически вкусно и совсем недорого!

Берите и пользуйтесь: праздничные суперрецепты от известного шеф-повара Лауриса Алексеевса, которые помогут каждому сотворить чудо на собственной кухне.

Лаурис поделился тремя шикарными блюдами для рождественского застолья, приготовленными всего за полтора часа на кухне. Изюминка его предложения в том, что все можно приготовить не только быстро и качественно, но и в рамках весьма демократичного бюджета.

Продукты из корзины Well Done Premium

Для рождественского застолья, которое не разочарует даже искушенных гурманов, по сути, нужно не так уж много, если знаешь, что именно готовить и где покупать продукты. Используя продукты премиум-линейки Maxima - Well Done Premium, можно без стресса и суеты собрать гармоничную праздничную трапезу: с согревающим душу зимним десертом, нежным салатом и грибным пирогом с ароматом трюфелей...

Лаурис Алексеевс рассказал, как, используя продукты собственной торговой марки Maxima - Well Done Premium, накрыть великолепный праздничный стол, а также найти подарки, которые актуальны для всех. Напомним, что линейка Well Done Premium радует всем – от дизайна до качества и демократичности цен по сравнению с другими аналогичными товарами уровня премиум.

«С лимитированной праздничной линейкой собственной марки Maxima — Well Done Premium мы познакомили покупателей еще в прошлом году и увидели большой интерес к данному сегменту продуктов. Поэтому в этом году предложение стало еще шире — это почти 200 продуктов, включая подборку десертов и сладостей, коллекцию закусок и ассортимент основных блюд.

Ассортимент товаров праздничного предложения Well Done Premium создан нашими специалистами под впечатлением от путешествий. Maxima предлагает попробовать то, без чего не представляют праздники в разных странах мира, — например, это фаршированные перцы и финики, трюфельные чипсы, сырные закуски, различные виды равиоли, апельсины, клубника и инжир в шоколаде и многие другие деликатесы.

Нынешняя коллекция Well Done Premium разработана так, чтобы каждый мог спокойно подготовиться к праздникам, одновременно открывая для себя новые вкусы. Кроме того, продукты Well Done Premium — сами по себе отличный и везде уместный подарок, которым можно приятно удивить родных, друзей и близких», — говорит руководитель по коммуникациям Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Продукты Well Done Premium – это реально интересные и нестандартные для Латвии продукты: от масла с трюфелями до нежнейших паштетов по типу фуа-гра…

1. Салат с дыней и сыром Stracciatella

Блюдо идеально подойдет в качестве рождественской закуски: свежий салат, сбалансированный по вкусу, с экзотическими фруктами и капелькой солнца.

Ингредиенты: 200 г руколы; 150 г сыра Well Done Premium Stracciatella; 180 г чатни из манго и ананаса Well Done Premium; 210 г сладкой ореховой смеси Well Done Premium; дыня.

Как готовить. Равномерно выложите руколу на большое сервировочное блюдо. Дыню нарежьте тонкими ломтиками и распределите поверх зелени. Сверху выложите нежный сыр Stracciatella, стараясь сохранить его воздушную текстуру. Добавьте чатни из манго и ананаса, посыпьте сладкой ореховой смесью и подавайте сразу, пока салат остается свежим и хрустящим.

2. Грибной пирог с трюфельными нотами

Ароматный грибной пирог станет центральным блюдом рождественского стола — он согревает, выглядит нарядно и, что приятно, легко делится на порции любого размера.

Ингредиенты: 4 листа слоеного бездрожжевого теста; 1 яйцо; 250 г шампиньонов; 80 г тертого твердого сыра Well Done; 200 г классического крем-сыра Well Done; 1 луковица; 180 г трюфельного соуса Well Done Premium; сливочное масло для жарки; укроп.

Как готовить. Взбейте яйцо. Шампиньоны натрите на мелкой терке, лук и укроп мелко нарежьте. Слоеное тесто разморозьте согласно инструкции на упаковке. На сковороде с толстым дном (при желании можно использовать и небольшую кастрюлю) на слабом огне обжарьте лук и грибы на сливочном масле. Когда масса станет мягкой и ароматной, добавьте трюфельный соус, укроп, тертый твердый сыр и крем-сыр. Тщательно перемешайте до однородной нежной консистенции;

Переверните противень вверх дном, чтобы сверху была ровная поверхность. Застелите его бумагой для выпечки и выложите листы теста. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в духовке, следуя указаниям на упаковке теста.

Готовые листы теста должны получиться пышными и золотистыми. Каждый лист разрежьте пополам. Нижнюю часть наполните грибной начинкой, верхнюю посыпьте дополнительным тертым сыром и верните в духовку на короткое время — до расплавления сыра.

Достаньте пирог из духовки, нарежьте на порции и подавайте горячим.

3. Рождественский (новогодний) торт из Panettone

Этот десерт — удачное решение для тех, кто хочет впечатлить гостей, не проводя часы на кухне. Готовый Panettone превращается в полноценный праздничный торт всего за несколько шагов.

Панеттоне (Panettone) — это традиционная итальянская выпечка, которая широко известна как рождественское лакомство. Готовится из мягкого, воздушного дрожжевого теста, обычно содержит сухофрукты, цукаты, ваниль и цедру цитрусовых, а также молоко, яйца и сливочное масло.

Ингредиенты: 1 шт. Well Done Premium Panettone с фисташковым кремом и кусочками темного шоколада; 600 г классического крем-сыра Well Done; 250 г сыра Mascarpone; 10 столовых ложек сахара; 170 г сливочного масла; цедра одного апельсина; фисташки для декора; джем из красного апельсина Well Done Premium.