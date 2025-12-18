Паразит из эпохи динозавров: ученые в шоке!

Речь о Balanophora. У неё нет корней, листьев и даже хлорофилла. Она не умеет фотосинтезировать и живёт как настоящий паразит — цепляется к корням строго определённых деревьев и буквально высасывает из них питательные вещества.

Но дальше — ещё страннее. Некоторые виды Balanophora вообще не нуждаются в опылении. Они размножаются под землёй клонированием, используя крайне редкую стратегию, почти не встречающуюся в растительном мире. Фактически растение делает свои копии, минуя привычные этапы размножения.

Учёные из японских и международных научных центров проследили эволюцию и геном этого паразита и обнаружили неожиданный факт. Несмотря на внешнее сходство с грибами и утрату почти всех «нормальных» растительных признаков, Balanophora всё ещё сохраняет пластиды — клеточные структуры, обычно связанные с фотосинтезом.

Правда, в сильно урезанном виде. Если у обычных растений с ними связано около 200 генов, то у Balanophora осталось всего 20. При этом растение импортирует в эти структуры более 700 белков, что говорит о важной роли пластид в обмене веществ — но уже без всякой связи с солнечным светом.

Считается, что именно эти радикальные адаптации позволили Balanophora выжить с середины мелового периода — более 100 миллионов лет назад. Но сегодня это живое ископаемое под угрозой исчезновения. Растение растёт только в отдельных островных лесах, зависит от конкретных деревьев и крайне уязвимо к вырубке, изменению климата и незаконному сбору.

Учёные продолжают разгадывать его биологию, но уже ясно одно: Balanophora — эволюционный аутсайдер, не похожий ни на одно другое растение. И есть риск, что человечество может потерять его раньше, чем полностью поймёт.