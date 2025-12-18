Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Паразит из эпохи динозавров: ученые в шоке!

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 14:19

Наука 0 комментариев

На первый взгляд — обычный гриб. Но этот ярко-красный «росток», который появляется в лесах Окинавы, на самом деле — одно из самых редких и странных растений в мире.

Речь о Balanophora. У неё нет корней, листьев и даже хлорофилла. Она не умеет фотосинтезировать и живёт как настоящий паразит — цепляется к корням строго определённых деревьев и буквально высасывает из них питательные вещества.

Но дальше — ещё страннее. Некоторые виды Balanophora вообще не нуждаются в опылении. Они размножаются под землёй клонированием, используя крайне редкую стратегию, почти не встречающуюся в растительном мире. Фактически растение делает свои копии, минуя привычные этапы размножения.

Учёные из японских и международных научных центров проследили эволюцию и геном этого паразита и обнаружили неожиданный факт. Несмотря на внешнее сходство с грибами и утрату почти всех «нормальных» растительных признаков, Balanophora всё ещё сохраняет пластиды — клеточные структуры, обычно связанные с фотосинтезом.

Правда, в сильно урезанном виде. Если у обычных растений с ними связано около 200 генов, то у Balanophora осталось всего 20. При этом растение импортирует в эти структуры более 700 белков, что говорит о важной роли пластид в обмене веществ — но уже без всякой связи с солнечным светом.

Считается, что именно эти радикальные адаптации позволили Balanophora выжить с середины мелового периода — более 100 миллионов лет назад. Но сегодня это живое ископаемое под угрозой исчезновения. Растение растёт только в отдельных островных лесах, зависит от конкретных деревьев и крайне уязвимо к вырубке, изменению климата и незаконному сбору.

Учёные продолжают разгадывать его биологию, но уже ясно одно: Balanophora — эволюционный аутсайдер, не похожий ни на одно другое растение. И есть риск, что человечество может потерять его раньше, чем полностью поймёт.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания
Важно

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк
Важно

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?
Важно

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги? (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

Важно 21:44

Важно 0 комментариев

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

Читать
Загрузка

Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания

Важно 21:18

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Читать

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

Важно 21:01

Важно 0 комментариев

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Читать

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Читать

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 0 комментариев

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Читать

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 0 комментариев

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Читать

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

Читать