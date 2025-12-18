Потерял ID-карту: можно жить по паспорту или обязан восстановить?

Восстановление персональных документов регламентируется определенными правилами. Без личных документов – удостоверения личности – нельзя: они могут понадобиться в любой момент, а также вы не сможете попасть ни в какое официальное учреждение, даже записаться к врачу в поликлинике.

Если же новый документ понадобился, поскольку предыдущий был украден, сначала нужно обратиться в Госполицию и написать заявление о краже удостоверения личности, а потом отправиться в PMLP для оформления нового паспорта или eID-карты.

Если же документ был утерян по вашей вине, то может быть наложен штраф до 70 евро.

Лучше поспешить, потому что за непродление документа, например, более месяца можно схлопотать штраф, а проживание без ID-карты вообще недопустимо. Это главное удостоверение личности в Латвии...