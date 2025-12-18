Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия ночью ударила дронами по Сумам и Черкассам

18 декабря, 2025 11:50

Мир 0 комментариев

Российские беспилотники в ночь на четверг, 18 декабря, атаковали Черкасскую и Сумскую области Украины, сообщили местные власти. Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и как минимум один раненый.

Сумская община была атакована двумя ударными БПЛА, написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram. В результате в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура, выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. По предварительным данным, погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал.


В Черкасской области зафиксирован удар по областному центру. Есть "последствия для инфраструктуры", проинформировал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он не предоставил деталей атаки, однако местные СМИ сообщали о взрывах в Черкассах и перебоях электроэнергии в городе.

Пострадавшие в Кривом Роге и Одессе

Вечером 17 декабря атаке беспилотников также подвергся город Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате ударов дронов Shahed есть попадания в жилой сектор, написал в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, есть пострадавшие, проходит аварийно-спасательная операция.


В Одесской области вечером того же дня зафиксировали повреждение жилого дома и учебного заведения из-за атаки российских БПЛА. Семь человек получили травмы, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в ночь 18 декабря. По его информации, шестерым пострадавшим оказали помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР
Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта
Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

