Россия ночью ударила дронами по Сумам и Черкассам

Сумская община была атакована двумя ударными БПЛА, написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram. В результате в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура, выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. По предварительным данным, погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал.



В Черкасской области зафиксирован удар по областному центру. Есть "последствия для инфраструктуры", проинформировал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он не предоставил деталей атаки, однако местные СМИ сообщали о взрывах в Черкассах и перебоях электроэнергии в городе.

Пострадавшие в Кривом Роге и Одессе

Вечером 17 декабря атаке беспилотников также подвергся город Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате ударов дронов Shahed есть попадания в жилой сектор, написал в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, есть пострадавшие, проходит аварийно-спасательная операция.



В Одесской области вечером того же дня зафиксировали повреждение жилого дома и учебного заведения из-за атаки российских БПЛА. Семь человек получили травмы, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в ночь 18 декабря. По его информации, шестерым пострадавшим оказали помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.