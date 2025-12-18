Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему люди за свои деньги еще должны работать кассирами: народ недоволен кассами самообслуживания (1)

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 21:18

Важно 1 комментариев

LETA

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

Пожилая женщина на видео рассказывает, что хочет сделать покупки, но, подойдя к кассе, видит повсюду таблички: «Вас обслужат на следующей кассе». Однако на самом деле в магазине в этот момент вообще нет продавцов, обслуживающей посетителей. Единственный способ оплаты — это кассы самообслуживания, которые многие пожилые по-прежнему пользоваться не умеют.

«Многие говорят, что оставляют свои корзины и уходят, потому что на кассах нет людей, и люди в шоке», — говорит женщина.

Мнения в комментариях разделились — некоторые считают, что не ничего проще кассы самообслуживания, только считывай шрихкод, да плати. Но другие заметили, что женщина говорит правду - пожилые правда не идут на такие кассы.

"Почему люди должны работать кассирами за свои собственные деньги? Было бы справедливо, если бы продавец давал покупателю за использование кассового аппарата самообслуживания скидку", - считают люди.

Валдис предлагает: «Нам следует организовать флешмоб — наполнить корзины 6000 разнообразными товарами, всякими мелочами, включая мороженое и пельмени, и оставить их на кассе, может тогда они быстро поймут, что нужны продавцы».

Зарплата до 4150 евро: что нужно делать в Сейме за такие деньги?

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

Перевели деньги? Пенсионеров могут наказать за «неправильный» банк

«Это тюрьма или город?»: известный тревел-блогер посетил Даугавпилс

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

