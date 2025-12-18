Пожилая женщина на видео рассказывает, что хочет сделать покупки, но, подойдя к кассе, видит повсюду таблички: «Вас обслужат на следующей кассе». Однако на самом деле в магазине в этот момент вообще нет продавцов, обслуживающей посетителей. Единственный способ оплаты — это кассы самообслуживания, которые многие пожилые по-прежнему пользоваться не умеют.

Kāpēc gan cilvēkiem būtu par savu naudu jāpiestrādā par kasieriem? Tad būtu tikai taisnīgi, ja tirgotājs par pašapkalpošanās kasu lietošanu pircējam veiktu samaksu - atlaižu veidā. — Nodus Gordius (@Nodusgordius) December 17, 2025

«Многие говорят, что оставляют свои корзины и уходят, потому что на кассах нет людей, и люди в шоке», — говорит женщина.

Мнения в комментариях разделились — некоторые считают, что не ничего проще кассы самообслуживания, только считывай шрихкод, да плати. Но другие заметили, что женщина говорит правду - пожилые правда не идут на такие кассы.

"Почему люди должны работать кассирами за свои собственные деньги? Было бы справедливо, если бы продавец давал покупателю за использование кассового аппарата самообслуживания скидку", - считают люди.

Валдис предлагает: «Нам следует организовать флешмоб — наполнить корзины 6000 разнообразными товарами, всякими мелочами, включая мороженое и пельмени, и оставить их на кассе, может тогда они быстро поймут, что нужны продавцы».