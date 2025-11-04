Иначе — эвтаназия собаки: хозяев агрессивных питомцев обяжут пройти курсы

Если собака напала на человека или другое животное, и её владелец привлечён к ответственности по Закону о защите животных или Уголовному закону — в Регистре домашних животных появится постоянная отметка, что собака агрессивна.

Эта запись останется на всю жизнь животного, а владелец собаки будет обязан пройти обучение в области защиты и благополучия животных и обеспечить обучение самой собаки, участвуя в нём лично.

Если же собака нанесла человеку тяжкие телесные или смертельные повреждения, её подвергнут эвтаназии, рассказала Агия Мединя.

«Цель изменений в законопроекте — существенно усилить ответственность владельцев животных. Сегодняшняя система не защищает общество должным образом: даже если собака признана опасной и гуляет с красным ошейником, она всё равно может представлять угрозу. Поэтому мы предлагаем отказаться от нынешнего порядка и сосредоточиться на ответственности владельца, а не на формальном статусе собаки.

Мы планируем установить обязанности для владельца действовать сразу после выявления инцидента. Когда компетентный орган — государственная или муниципальная полиция — выезжает на место происшествия и начинает административное разбирательство, владелец собаки сразу получает соответствующие обязательства. Это позволит немедленно обеспечить безопасность и защитить общество от потенциальной угрозы со стороны животного».