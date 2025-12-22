«Тарифные войны Трампа» оказались выгодны для Латвии: экономист

По данным Центрального статистического управления, в третьем квартале ВВП в сравнительных ценах вырос на 2,5% в годовом выражении (данные без сезонной и календарной корректировки). По сравнению с предыдущим кварталом ВВП увеличился на 0,6% (с учетом сезонной и календарной корректировки).

Наибольший вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность. Это позволяет ожидать, что по итогам года экономика покажет пусть и небольшой, но рост, в отличие от 2024 года, когда был зафиксирован спад на 0,4%.

По оценкам, рост ВВП в уходящем году может составить 1,5-2%.

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис отмечает, что этот год стал одним из лучших для экономики Латвии за последнее время: после нескольких лет стагнации она вновь начала расти.

Росту способствовали факторы, укрепившие как предпринимательскую активность, так и потребление населения. Несмотря на то, что инфляция в Латвии по-прежнему выше среднего уровня по Европе, заработные платы росли быстрее, что улучшило покупательную способность жителей.

В то же время, по словам эксперта, сохраняются и риски, способные повлиять на дальнейшие темпы развития.

После спада и стагнации, начавшихся в 2021 году, в первые два квартала текущего года экономика перешла к росту, который к середине года продемонстрировали почти все отрасли.

Восстановилось производство, чему способствовал спрос как на экспортных, так и на внутреннем рынках.

Рост отмечен также в финансовом секторе, сфере услуг и в лесном хозяйстве - одной из ключевых отраслей Латвии.

Спад зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров, а также в меньшей степени - в сфере недвижимости, торговле, транспорте и туризме.

Пургайлис выделяет четыре основных фактора восстановления экономики: рост внутреннего потребления, увеличение экспорта товаров и услуг, снижение процентных ставок Европейским центральным банком, а также более активное освоение фондов Европейского союза.

Экономист также обращает внимание на парадоксальный эффект так называемых "тарифных войн Трампа", которые в этом году оказались выгодными для Латвии, поскольку американские импортеры ускоренно закупали товары, произведенные в Европе и других странах.

