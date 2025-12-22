Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Успели: к Новому году откроют променад на ул. Мукусалас

© LETA 22 декабря, 2025 07:51

В конце декабря для жителей может быть открыт променад на ул. Мукусалас, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Работы по перестройке променада на набережной завершились в декабре этого года - в срок, установленный договором о строительстве.

Сейчас идет процесс ввода в эксплуатацию.

Как только объект будет сдан в эксплуатацию и исполнитель строительных работ выполнит все обязательства, променад станет доступен публике. Планируется, что это произойдет до конца декабря.

Как сообщалось, реконструкция набережной на ул. Мукусалас была начата в декабре 2023 года и является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по восстановлению городской инфраструктуры.

Во время строительных работ реконструирована набережная ул. Мукусалас протяженностью 2,3 км, укреплена набережная Даугавы, построена пешеходная и велоинфраструктура, восстановлены инженерные коммуникации и благоустроена среда.

Строительные работы выполняет ООО "Tilts". Общее финансирование укрепления набережной ул. Мукусалас и строительства сопутствующей инфраструктуры составило примерно 20 млн евро без НДС. Из них 85% профинансированы за счет займа Государственной казны, а 15% - средствами Рижского самоуправления.

