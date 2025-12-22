Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены на продукты в магазинах Латвии начинают следовать мировым тенденциям: Казакс

© LETA 22 декабря, 2025 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Цены на продукты питания в магазинах Латвии начинают следовать мировым тенденциям, заявил глава Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 в понедельник.

Он упомянул, что в предыдущие годы в Латвии наблюдалась тенденция: если цены на продукты питания росли в мире, цены в Латвии «следовали за ними», но если цены на продукты питания падали в мире, они оставались на прежнем уровне в Латвии и не снижались.

«Постепенно создается впечатление, что цены начинают следовать мировым тенденциям — если они падают в мире, то начинают падать и здесь», — сказал Казакс.

В частности, он положительно оценил внедрение в латвийской розничной торговле потребительской корзины по низким ценам.

Казакс также отметил, что Банк Латвии мог бы ограничить рост цен на продукты питания только одним способом, а именно повышением процентных ставок, но в этом случае это было бы неверным решением.

«Денежно-кредитная политика может решить проблему роста цен одним способом — повышением процентных ставок, но решение структурных проблем в одном секторе путем повышения ставок и последующего введения всей экономики в рецессию было бы неправильным решением. Поэтому денежно-кредитная политика не может решить проблему роста цен на продукты питания», — сказал Казакс, отметив, что роль Банка Латвии в этом вопросе скорее сводится к роли экономического эксперта.

Он также отметил, что покупатели, которые голосуют своими кошельками при покупке товаров, играют очень важную роль в вопросе цен на продукты питания.

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Мир 0 комментариев

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Наука 0 комментариев

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

