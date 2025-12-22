Цены на продукты в магазинах Латвии начинают следовать мировым тенденциям: Казакс

Он упомянул, что в предыдущие годы в Латвии наблюдалась тенденция: если цены на продукты питания росли в мире, цены в Латвии «следовали за ними», но если цены на продукты питания падали в мире, они оставались на прежнем уровне в Латвии и не снижались.

«Постепенно создается впечатление, что цены начинают следовать мировым тенденциям — если они падают в мире, то начинают падать и здесь», — сказал Казакс.

В частности, он положительно оценил внедрение в латвийской розничной торговле потребительской корзины по низким ценам.

Казакс также отметил, что Банк Латвии мог бы ограничить рост цен на продукты питания только одним способом, а именно повышением процентных ставок, но в этом случае это было бы неверным решением.

«Денежно-кредитная политика может решить проблему роста цен одним способом — повышением процентных ставок, но решение структурных проблем в одном секторе путем повышения ставок и последующего введения всей экономики в рецессию было бы неправильным решением. Поэтому денежно-кредитная политика не может решить проблему роста цен на продукты питания», — сказал Казакс, отметив, что роль Банка Латвии в этом вопросе скорее сводится к роли экономического эксперта.

Он также отметил, что покупатели, которые голосуют своими кошельками при покупке товаров, играют очень важную роль в вопросе цен на продукты питания.