Врачи советуют «смеяться от души» минимум два раза в неделю — и вот почему

По словам доктора Майкла Миллера, который много лет изучает влияние эмоций на сердце, смех запускает в организме целый набор полезных процессов.

«Мы советуем заниматься спортом три–пять раз в неделю. Со смехом примерно так же — два–пять раз в неделю было бы идеально», — отмечает он.

Исследования показывают, что во время смеха вырабатываются эндорфины — гормоны удовольствия. Одновременно расширяются кровеносные сосуды, снижается артериальное давление и уровень воспаления в организме. Всё это в итоге уменьшает риск сердечных приступов.

«После по-настоящему хорошего смеха человек чувствует себя расслабленным и лёгким, — объясняет Миллер. — Это похоже на эффект обезболивающего».

Интересно, что польза есть даже от смеха «понарошку». В научных работах его называют симулированным смехом — именно он используется, например, в так называемой йоге смеха. Такой смех помогает снизить уровень гормонов стресса, уменьшить хроническую боль и улучшить настроение, даже если сначала не было ничего смешного.

Отдельная область исследований — гелотология, наука о смехе. Она начала активно развиваться ещё в 1960-х годах и с тех пор подтверждает: смех — это не просто реакция на шутку, а вполне измеримый физиологический процесс.

Получается, что смех — один из самых доступных «оздоровительных инструментов». Он не требует абонемента в спортзал или специального оборудования. Иногда достаточно компании, удачной шутки — или даже попытки посмеяться специально, чтобы организм сказал спасибо!