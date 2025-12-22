Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Врачи советуют «смеяться от души» минимум два раза в неделю — и вот почему

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 10:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Кардиолог из США Майкл Миллер говорит, что хороший смех полезен почти как физическая нагрузка. Причём речь идёт не о вежливой улыбке, а о настоящем «смехе животом» — таком, после которого становится легко и спокойно.

По словам доктора Майкла Миллера, который много лет изучает влияние эмоций на сердце, смех запускает в организме целый набор полезных процессов.
«Мы советуем заниматься спортом три–пять раз в неделю. Со смехом примерно так же — два–пять раз в неделю было бы идеально», — отмечает он.

Исследования показывают, что во время смеха вырабатываются эндорфины — гормоны удовольствия. Одновременно расширяются кровеносные сосуды, снижается артериальное давление и уровень воспаления в организме. Всё это в итоге уменьшает риск сердечных приступов.

«После по-настоящему хорошего смеха человек чувствует себя расслабленным и лёгким, — объясняет Миллер. — Это похоже на эффект обезболивающего».

Интересно, что польза есть даже от смеха «понарошку». В научных работах его называют симулированным смехом — именно он используется, например, в так называемой йоге смеха. Такой смех помогает снизить уровень гормонов стресса, уменьшить хроническую боль и улучшить настроение, даже если сначала не было ничего смешного.

Отдельная область исследований — гелотология, наука о смехе. Она начала активно развиваться ещё в 1960-х годах и с тех пор подтверждает: смех — это не просто реакция на шутку, а вполне измеримый физиологический процесс.

Получается, что смех — один из самых доступных «оздоровительных инструментов». Он не требует абонемента в спортзал или специального оборудования. Иногда достаточно компании, удачной шутки — или даже попытки посмеяться специально, чтобы организм сказал спасибо!

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Мир 0 комментариев

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Наука 0 комментариев

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

