Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

Включая физическое давление: сотрудники «Latvijas dzelzceļš» жалуются на босса

© LETA 22 декабря, 2025 11:33

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA.

Бывший член правления государственного акционерного общества "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) Мартиньш Кеньгис подал в отставку на фоне жалоб сотрудников на его поведение, которое они считали неуважительным и унизительным.

Подчиненные Кеньгиса обратились в Государственную инспекцию труда (ГИТ) и Бюро омбудсмена.

Кеньгис начал работу в правлении LDz в июле прошлого года после победы в конкурсе среди 32 претендентов и проработал год и четыре месяца.

Его уход совпал с рассмотрением специально созданной комиссией LDz заявлений о мобинге и босинге со стороны Кеньгиса. Совет LDz получил соответствующее заявление 10 октября, однако сотрудники ранее неоднократно обращались за помощью в ГИТ, начиная с января : первое заявление было зарегистрировано 22 января.

Всего в инспекцию поступило 11 жалоб, две из которых были коллективными.

Руководитель региональной ГИТ, главный государственный инспектор Байба Шилберга отметила, что жалобы касались как частных разногласий, так и крайне недопустимых ситуаций, включая случаи физического давления.

Эпизоды, описанные в жалобах, связаны с унижением, оскорбительными комментариями (в том числе по возрастному признаку) и непропорциональными требованиями к сотрудникам.

По результатам расследования ГИТ установила, что условия труда действительно не соответствовали нормам - сотрудники подвергались оскорблениям и их психическое здоровье находилось под угрозой.

Инспекция обратила внимание работодателя на недопустимость таких условий.

В ГИТ также отмечают растущую тенденцию - увеличивается количество сообщений об эмоционально нездоровых условиях труда, особенно в учреждениях госуправления и самоуправлений.

(Lsm.lv)
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом
Важно

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом (2)

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера
Важно

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek
Важно

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Читать
Загрузка

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Читать

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

Читать

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Читать

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Читать

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Мир 0 комментариев

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Читать

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Наука 0 комментариев

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Читать