Включая физическое давление: сотрудники «Latvijas dzelzceļš» жалуются на босса

Подчиненные Кеньгиса обратились в Государственную инспекцию труда (ГИТ) и Бюро омбудсмена.

Кеньгис начал работу в правлении LDz в июле прошлого года после победы в конкурсе среди 32 претендентов и проработал год и четыре месяца.

Его уход совпал с рассмотрением специально созданной комиссией LDz заявлений о мобинге и босинге со стороны Кеньгиса. Совет LDz получил соответствующее заявление 10 октября, однако сотрудники ранее неоднократно обращались за помощью в ГИТ, начиная с января : первое заявление было зарегистрировано 22 января.

Всего в инспекцию поступило 11 жалоб, две из которых были коллективными.

Руководитель региональной ГИТ, главный государственный инспектор Байба Шилберга отметила, что жалобы касались как частных разногласий, так и крайне недопустимых ситуаций, включая случаи физического давления.

Эпизоды, описанные в жалобах, связаны с унижением, оскорбительными комментариями (в том числе по возрастному признаку) и непропорциональными требованиями к сотрудникам.

По результатам расследования ГИТ установила, что условия труда действительно не соответствовали нормам - сотрудники подвергались оскорблениям и их психическое здоровье находилось под угрозой.

Инспекция обратила внимание работодателя на недопустимость таких условий.

В ГИТ также отмечают растущую тенденцию - увеличивается количество сообщений об эмоционально нездоровых условиях труда, особенно в учреждениях госуправления и самоуправлений.

(Lsm.lv)

