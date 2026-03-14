Трагедия в Зиепниеккалнсе: мужчина выпал из окна многоэтажного дома (1)

tv3.lv 14 марта, 2026 15:48

ЧП и криминал 1 комментариев

В доме на ул. Пипеню мужчина выпрыгнул из окна четвёртого этажа и лишился жизни. Жильцы рассказывают, что ночью слышали странные звуки, но узнали об ужасном происшествии только утром - от полицейских, проводивших поквартирный обход, сообщает программа Degpunktā.

Звонок в спецслужбы поступил рано утром. Жители дома не застали момент падения, но рассказали, что из квартиры погибшего ночью раздавались непонятные звуки. 

"Я слышала, что там где-то выбили дверь или что-то в этом роде. Там стояли полицейские машины, по-моему, "скорая помощь". И пожарная машина тоже", - рассказывает Лидия, живущая на пятом этаже.

Александр с третьего этажа на вопрос, слышал ли он шум, ответил отрицательно: "Ничего не было слышно. Пока нас не разбудила полиция, мы ничего не знали".

После обыска взломанной квартиры стражи закона обошли соседей и спрашивали, знакомы ли они с покойным. Некоторым из жильцов показалось, что они его замечали, но, скорее всего, в доме он не проживает.

"Показали фотографию, но я не знаю, кто это. Мы с соседкой как-то шли, он спускался. Может, неделю назад, может меньше. В нашем подъезде такой не живёт", - сообщила жилица дома.

Сотрудники полиции информируют, что личность мужчины установлена и, судя по изначальным сведениям, он выпрыгнул из окна кухни. Исходя из обстоятельств, можно предположить, что это было самоубийство.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

