Звонок в спецслужбы поступил рано утром. Жители дома не застали момент падения, но рассказали, что из квартиры погибшего ночью раздавались непонятные звуки.

"Я слышала, что там где-то выбили дверь или что-то в этом роде. Там стояли полицейские машины, по-моему, "скорая помощь". И пожарная машина тоже", - рассказывает Лидия, живущая на пятом этаже.

Александр с третьего этажа на вопрос, слышал ли он шум, ответил отрицательно: "Ничего не было слышно. Пока нас не разбудила полиция, мы ничего не знали".

После обыска взломанной квартиры стражи закона обошли соседей и спрашивали, знакомы ли они с покойным. Некоторым из жильцов показалось, что они его замечали, но, скорее всего, в доме он не проживает.

"Показали фотографию, но я не знаю, кто это. Мы с соседкой как-то шли, он спускался. Может, неделю назад, может меньше. В нашем подъезде такой не живёт", - сообщила жилица дома.

Сотрудники полиции информируют, что личность мужчины установлена и, судя по изначальным сведениям, он выпрыгнул из окна кухни. Исходя из обстоятельств, можно предположить, что это было самоубийство.