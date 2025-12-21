«Чем беднее страна, тем небезопаснее!» Раевский предупреждает: снос рельсов не спасёт

В отличие от многих, кто призывает сделать это как можно скорее и недоумевает, почему рельсы до сих пор на месте, Раевский считает, что это очень сложный вопрос и делает экскурс в историю. По его мнению, демонтаж путей не означает, что Латвия таким образом себя защитит.

"Железнодорожная сеть строилась в СССР. Наша железная дорога вообще построена ещё при царе - некоторые линии, так что мы - интегральная составная часть. Такая же составная часть - Литва и Эстония. А есть ещё и Калининград, где есть какие-то, я так понимаю, очень серьёзные обязательства у тех же самых литовцев - они не должны препятствовать, они могут что-то регулировать, но по-настоящему препятствовать железнодорожным перевозкам в Калининград не могут, потому что это международные обязательства", - напомнил Раевский.

Политолог подчеркнул: "В такой ситуации, если хочется Россию изолировать и отключить, надо сносить всё. Пойдут ли на это? Я думаю, что никто на это по-настоящему не пойдёт, потому что есть ведь ещё и европейские обязательства, отношения Европы со всеми этими странами - с Казахстаном, с Узбекистаном. Там есть и европейское соглашение о торговле, что мы поддерживаем и на уровне ЕС. Евросоюзу эти грузы тоже нужны.

Эта вещь гораздо сложнее, чем просто завтра снести, срыть и всё - рельсов больше нет. Тогда эти грузы пойдут в обход, другими путями. Будем ли мы в большей безопасности от этого? Мне кажется, что нет. Чем беднее страна, тем небезопаснее, а чем богаче, тем безопаснее. Мы можем больше тратить на свою оборону".