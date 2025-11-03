Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Три месяца ограничений: латвийцы нашли, как обойти запреты на спиртное (1)

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 18:55

Выбор редакции 1 комментариев

Три месяца ограничений на продажу алкоголя обернулись серьёзными потерями для бюджета и рынка. Продажи спиртных напитков резко снизились, но пить латвийцы меньше не стали — просто нашли, как обойти запреты.

Хотели как лучше, а получилось наоборот: падение зафиксировано во всех категориях — от вина до крепкого алкоголя. В среднем продажи сократились на 8%, а пиво потеряло около 14%. Для бюджета это минус десятки миллионов евро, и, по прогнозам специалистов, это только начало.

Причины для оптимизма немного — с марта 2026 года правительство снова планирует повысить акциз на крепкий алкоголь. Более того, подорожание предусмотрено и на 2027-й, и на 2028-й год. Формально цель — увеличить доходы бюджета, но на практике результат, скорее всего, окажется противоположным.

Чем выше цены, тем меньше продаж — а значит, и налоговые поступления сократятся. В итоге государству, как обычно, придётся искать недостающие средства за счёт кредитов, перераспределения бюджета или введения новых налогов.

Тем временем народ к трезвости не тянется. По данным LSM, латвийцы массово ездят за алкоголем в Эстонию — очереди в алкомаркетах Валги снова стали нормой. Кто-то достал старый самогонный аппарат, кто-то обратился к подпольным торговцам, а самые отчаянные перешли на лосьоны и одеколоны.

«В некоторых местах продажи одеколона выросли в несколько раз», — сообщил исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс в эфире программы «Домская площадь».
В итоге борьба политиков с вредными привычками обернулась провалом: пострадала экономика, сократились налоговые поступления, а здоровье граждан — под ещё большим ударом. Ведь если люди переходят на «спиртное» из лосьона, о какой трезвой и здоровой нации может идти речь.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (1)

Важно 10:55

Важно 1 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (1)

Важно 10:49

Важно 1 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

Важно 10:26

Важно 1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Важно 09:38

Важно 1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

Важно 09:11

Важно 1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Важно 08:43

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

