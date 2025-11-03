Хотели как лучше, а получилось наоборот: падение зафиксировано во всех категориях — от вина до крепкого алкоголя. В среднем продажи сократились на 8%, а пиво потеряло около 14%. Для бюджета это минус десятки миллионов евро, и, по прогнозам специалистов, это только начало.

Причины для оптимизма немного — с марта 2026 года правительство снова планирует повысить акциз на крепкий алкоголь. Более того, подорожание предусмотрено и на 2027-й, и на 2028-й год. Формально цель — увеличить доходы бюджета, но на практике результат, скорее всего, окажется противоположным.

Чем выше цены, тем меньше продаж — а значит, и налоговые поступления сократятся. В итоге государству, как обычно, придётся искать недостающие средства за счёт кредитов, перераспределения бюджета или введения новых налогов.

Тем временем народ к трезвости не тянется. По данным LSM, латвийцы массово ездят за алкоголем в Эстонию — очереди в алкомаркетах Валги снова стали нормой. Кто-то достал старый самогонный аппарат, кто-то обратился к подпольным торговцам, а самые отчаянные перешли на лосьоны и одеколоны.

«В некоторых местах продажи одеколона выросли в несколько раз», — сообщил исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс в эфире программы «Домская площадь».

В итоге борьба политиков с вредными привычками обернулась провалом: пострадала экономика, сократились налоговые поступления, а здоровье граждан — под ещё большим ударом. Ведь если люди переходят на «спиртное» из лосьона, о какой трезвой и здоровой нации может идти речь.